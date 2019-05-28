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Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Etiyopya'ya ziyaret

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve AfB Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi ile görüştü

28 Mayıs 2019 Salı 21:49
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Etiyopya'ya ziyaret

ADDİS ABABA (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya’da temaslarda bulundu.

Burhan, başkent Addis Ababa’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Ahmed’le görüşmesinde Etiyopya’nın Sudan’ın yakın bir müttefiki olduğuna işaret eden Burhan, geçiş dönemine ilişkin önemli konularda Ahmed’le fikir teatisinde bulundu.

Ahmed ise ülkenin iç işlerine müdahale etmekten kaçınarak Etiyopya’nın sürece ilişkin tüm desteğini ortaklarına sunacağını dile getirdi.

AfB Barış ve Güvenlik Komiseri Şerkavi ise ikili görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, Sudan’da kapsayıcı bir yönetimin inşa edilebilmesi için AfB’nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

Şerkavi, "Görüşmemizde Afrika Birliği’nin devam etmekte olan diyalog sürecine desteğe ve ayrıca istikrar ve kalkınma için uluslararası yardıma olanak sağlamaya hazır olduğunu önemle belirttim." ifadesini kullandı.

Burhan, Etiyopya’dan önce Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaret gerçekleştirmişti.

- İki günlük grev başlatıldı

Sudan'da, aylardır süren rejim karşıtı protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) çağrısıyla yönetimi sivillere teslim etmesi için Askeri Geçiş Konseyine (AGK) baskı amacıyla bugün iki günlük genel grev başlatıldı.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:49
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