Sudan, ABD mahkemesinin tazminat kararını iptalini memnuniyetle karşıladı

HARTUM (AA) - Sudan, ABD Yüksek Mahkemesinin, 2000 yılında Yemen’de ABD’ye ait "USS Cole" savaş gemisine yönelik bombalı saldırı nedeniyle ölen askerlerin yakınlarının tazminat davasında Hartum lehine karar vermesini memnuniyetle karşıladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu hüküm, Sudan’ın terörist operasyonlarla bağlantılarına ilişkin iddiaları çürütmek yönünde önemli bir adımdır. Mahkemenin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak Sudan’ı yanlış tanıtan, kötü gösteren ne varsa ilgili tüm ulusal ve yabancı taraflarla iş birliği içinde ortadan kaldırma çabamızı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek mahkeme, alt mahkemenin 2012’de mağdurlara ve yakınlarına saldırıyı üstlenen El Kaide’ye destek verdiği iddiasıyla Hartum’un 314,7 milyon dolar tazminat ödemesi kararını bozmuştu.



Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.