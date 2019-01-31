Sudan, 1 yıl aradan sonra Eritre sınırını açtı

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkenin doğusundaki Eritre sınırının bir yıl aradan sonra açıldığını duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Kesla eyaletinde halka hitap eden Beşir, "Buradan özellikle Eritre halkı, hükümeti ve devlet başkanı başta olmak üzere komşu ülkelere teşekkürlerimi sunuyor, Eritre sınırının açıldığını ilan ediyorum." dedi.

Beşir, "Eritreliler, bizim ailemiz ve kardeşlerimizdir. Bizi onlarla birleştiren şeyler, ayrıştıranlardan daha çoktur. Çünkü Eritre ile ilişkimiz tarih, coğrafya ve kan ilişkisidir." ifadelerini kullandı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir'in 31 Aralık 2017'de çıkardığı kararnameyle Kuzey Kordofan ve Kesla eyaletlerinde 6 ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda Sudan yönetimi, 5 Ocak 2018'de Eritre sınırını kapatmıştı.

Olağanüstü hal kararının iki vilayetteki ruhsatsız silahları toplama faaliyetlerinin tamamlanması amacıyla ilan edildiği kaydedilmişti.



Kesla eyaleti, Sudan'ın doğusunda Eritre sınırında yer alıyor. Sudan'ın doğu sınırında insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çeteler faaliyet gösteriyor. Darfur'daki silahlı gruplar önceki yıllarda Eritre'de varlık gösteriyordu.