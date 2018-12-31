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Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor

İstanbul'da yarından itibaren tüm abone gruplarında su tarifeleri yüzde 15 indirimli olacak

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:51
Suda yüzde 15 indirim yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında gerçekleşen toplantıda aldığı, "Tüm abone gruplarında su tarifeleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 15 indirimli olacak" kararı, yarın yürürlüğe girecek.

İBB'den alınan bilgiye göre, Meclis'in İstanbul'daki suyun 2019 birim fiyatlarından yüzde 15 indirime gidilmesi yönündeki kararı hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, İstanbullular, tüm abone gruplarında suyun birim fiyatını yüzde 15 indirimli kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, 14 Kasım 2018'de "Suda indirim olacak" şeklindeki açıklamasının ardından aynı gün belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda, Meclis üyelerinin oyu ile indirim kararı alınmıştı.

Bu indirim kararının ise 2019 fiyatlarından ve yeni yılın ilk gününde uygulanması, oy çokluğu ile kabul edilmişti. İki ay önce alınan bu yöndeki karar yarın uygulamaya konuluyor.

Buna göre, İstanbul'un su birim fiyatları; 1. kademe konut başı 0-10 (10 dahil) metreküp/aya kadar kullanım 4,53 lira, 2. kademe konut başına 11-20 (20 dahil) metreküp/aya kadar kullanım 6,63 lira, 3. kademe konut başına 21 metreküp/aydan fazla kullanım 9,65 lira, köy konut 1,13 lira, ortak sayaç konut 6,76 lira, konut inşaatı şantiyesi 6,76 lira, iş yeri 11,49 lira, köy iş yeri 2,87 lira, ortak sayaç iş yeri 11,92 lira, iş yeri inşaat şantiyesi 11,92 lira, iş yeri ham su 3,84 lira, özel grup 4,56 lira, toptan ham su 1 lira ve geri dönüşüm suyu 0,35 kuruş olacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:51
  1. 2019
  2. İbb
  3. indirim
  4. İSKİ
  5. karar
  6. uygulamaya başlıyor

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