Suda indirim tamam, borçlanmaya onay çıkmadı

12 metreküp su kullanımına yüzde 10, esnafa yüzde 5 indirim yapılması, MESKİ Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talep ettiği, Plan ve Bütçe Komisyon’unda reddedilen 19 milyon 700 TL’lik borçlanma yetkisine ise MESKİ meclisinden de onay çıkmadı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Genel Kurulun en önemli gündem maddelerini, MESKİ Genel Müdür Vekiline 19 milyon 700 bin TL’lik borçlanma yetkisi verilmesi talebi ile Başkan Seçer’in seçim sürecinde verdiği söz çerçevesinde su ücretlerinde indirim yapılmasını içeren teklifin komisyon raporlarının görüşülmesi oluşturdu.

Haziran’dan itibaren suda meskenlerde yüzde 10, esnafa yüzde 5 indirim yapıldı

Başkan Seçer’in, seçim sürecinde Mersinlilere verdiği söz çerçevesinde, konutlarda kullanılan suda 12 metreküpe kadar yüzde 15 indirim yapılmasına ilişkin teklif, MESKİ Genel Kurulu’nun geçen pazartesi günü yapılan birinci birleşiminde Cumhur İttifakı meclis üyelerinin esnafa da indirim yapılması talebiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti. Komisyonda, söz konusu indirim meskenlerde yüzde 10, esnafa yüzde 5 olarak karara bağlandı.

Oylamadan önce konuşan Başkan Seçer, yüzde 15’lik indirim tekliflerinin, AK Parti’li ve MHP’li üyelerin esnafa da indirim istemesiyle yeniden düzenleme yapılabileceğini söylediğini anımsattı. Komisyonda yapılan yeni düzenlemenin de 0-12 metreküp arası aylık su tüketimi olan aboneler için geçerli olacağını belirten Seçer, “Meskenlerde 4,64 TL olan bir metreküp su fiyatını, meskenlerde yapılan yüzde 10 indirimle bu indirimle birlikte 4,18 TL’ye düşürmüş oluyoruz. Esnafın kullandığı suyun metreküpü Mersin’de 5,80 TL. Yeni düzenlemeyle esnafa yaptığımız yüzde 5 indirimle metreküp fiyatı 5,51 TL’ye düşecek” dedi.

“MESKİ’nin yıllık yaklaşık 84 milyon TL elektrik faturası ödemesi var”

Söz konusu indirimin abonelerin yüzde 74’ünü kapsadığını dile getiren Seçer, bu kesimin çoğunluğunu da dar ve orta gelirli vatandaşların oluşturduğunu vurguladı. Böyle bir indirimle Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık 16 milyon TL gelir kaybına uğrayacağına işaret eden Seçer, “Bunu da farklı bir takım önlemlerle zaman içerisinde ortadan kaldıracağız. Mutlakabizim mali tabloları düzeltici tedbirler almamız lazım. Eğer gelir artıramıyorsanız giderlerinizi kısmanız lazım. MESKİ’nin aylık 7 milyon TL elektrik tüketimi var. bu önemli bir rakam; yıllık yaklaşık 84 milyon TL elektrik faturası ödemesi söz konusu. Bu konuda başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmak için çalışıyoruz. Bunun için de özel bir ekip oluşturduk” diye konuştu.

“2019’da günlük 5 bin metreküp su kaybına neden olan kayıp-kaçak tespiti yapıldı”

Öte yandan suda kaçak-kabın çok önemli olduğunu ifade eden Seçer, akustik dinleme cihazıyla yer altı sızıntılarını tespit eden çalışmalar sonucunda 2019’da günlük yaklaşık 5 bin metreküp su kaybına neden olan kaçak-kayıp belirlendiğini bildirdi. Seçer, “Bu da 25 bin kişinin su tüketimine tekabül ediyor. Bu çok önemli bir rakam. Bu çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda daha da yeni önlemler alacağız. Eğitim de çok önemli. Bizde elektrik ve su tüketiminde inanılmaz bir hoyratlık ve israf var. Biz Çukurovalılar su zengini bir bölge olduğumuzu zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Türkiye’de de böyle. Biz su zengini bir ülke değiliz. Bu konuda her türlü tedbiri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Su indiriminin seçim bildirgelerinde yer aldığını anımsatan Seçer, bunun bir popülizm olarak algılanmasını istemediğini vurguladı. Seçim çalışmaları sırasında kamuoyundan aldığı talepler doğrultusunda bu kararı aldığını belirten Seçer, “Finans tablomuz buna uygun olmasa bile bir nebze ekonomik kriz içerisindeki sorunlara biz de merhem olalım, çare olalım diye bu indirime gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Seçer, konuşmasının ardından komisyon raporunu meclis üyelerinin onayına sundu. Su indirimi üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Borçlanma yetkisi kabul edilmedi

Daha sonra gündemin diğer önemli maddesi olan MESKİ Genel Müdür Vekiline 19 milyon 700 bin TL borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda reddedilen borçlanma yetkisine ilişkin konuşan Seçer, “İndirimi verdik, şimdi sıra almaya geldi” diyerek sözlerine başladı.

Bu indirim karşılığında bir şekilde bir değer oluşturmaları gerektiğine dikkat çeken Seçer, “gelir-gider dengemiz için bazı finansal önlemler almamız gerekiyor. 19 milyon 700 bin TL’lik miktarın 8 milyon 800 bin TL’si elektrik borcumuz. Bunun da 5,5 milyon TL’si teminat mektubu olarak kullanılıp, oradaki nakit borca mahsup edilecek. Biz, yaklaşık 14 milyon TL’yi nakit kullanım için istiyoruz. Bunun 6 milyon 300 bin lirası, Akdeniz ilçesi Karacailyas kanalizasyon inşaatı için kullanılacak. Bu inşaatın yüzde 35’i tamamlanmış ve devam ediyor. Sözleşme bedeli KDV dahil 9 milyon 109 bin 600 TL civarında. 2019 Eylül ayında da bir akamet olmazsa bu işi teslim ediyoruz Akdeniz ilçemize. Diğer taraftan Toroslar ilçesinde Gözne-Kepirli İçme Suyu İsale Hattı için 1 milyon 300 bin TL’yi bu kaynaktan kullanacağız. Sözleşme bedeli KDV dahil 1 milyon 343 bin 135 TL. Tamamlanma aşamasında. Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisi’nden alacağımız 5 adet vidanjör ile 3 adet beko loder alacağız” dedi.

“Bu borçlanmayı yapamazsak ne olur?” sorusuna da yanıt veren Seçer, şunları söyledi: “Bizim ortalama aylık elektrik giderimiz 7 milyon TL. 8 milyon 800 bin TL de borcumuz var. bu borçlarımızda gecikmeli ödeme yaptığımız ya da ödemediğimiz takdirde aylık yaklaşık 140 bin lira faiz ödememiz söz konusu olacak. Sizlerden 19 milyon 700 bin TL’lik kredi kullanımıyla ilgili yetki talebim olacak. Bu, komisyonda reddedilmiş. Komisyondaki çalışmalar son derece olumlu geçmiş. Meclis üyesi arkadaşlarım konulara zaten vakıf, son derece iyi niyetle, samimiyetle yaklaşıyorlar, her şey çok güzel gidiyor ama neticede sıkıntı yaşıyoruz. Umut ediyorum kısa süre sonra bunları da aşacağız

Komisyon üyesi bazı CHP’li meclis üyeleri söz alarak, komisyon görüşmelerinde dile getirilen ‘borçlanma yetkisini ileriki dönemlerde yeniden görüşürüz’ düşüncesini eleştirerek, bu yetkinin bugün lazım olduğunu, aksi takdirde 5 kalem yatırımın akamete uğrayacağını ve belediyenin zarara uğrayacağını söylediler.

MHP’li ve AK Parti’li komisyon üyeleri ise borcu borçla kapatmanın doğru olmadığını, talep edilen miktarın çok yüksek olduğunu belirterek, kendi hür iradeleriyle hiçbir etki altında kalmadan bu kararı verdiklerini ifade ettiler.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerini süreci tıkamakla ve Mersin halkını cezalandırmak suçlamasını, teklife ret oyu veren üyeler kabul etmeyerek tepki gösterdi.

“Biz Mersin’in önünü tıkamıyoruz”

MHP’li Mahmut Tat ise CHP’li üyelerin Cumhur İttifakı’nın Mersin’in önünü tıkadığı yönündeki iddialarını asla kabul etmediklerini söyledi. Tat, “bir buçuk aydır yapılan tüm meclislerde şunu görüyoruz; belediyeyi alan CHP uyum içerisinde çalışmak istiyor, halka hizmette süratli gitmek istiyor fakat ‘Cumhur İttifakı engel oluyor, oyunu bozuyor, bizi topal ördek yapıyor’ diyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz dediğiniz konularda kredi yetkisini vermedik, şu anda da vermeyeceğiz. Biz, hak hukuk, adaleti istiyoruz. Bunda ısrarlıyız. Borcu borçla kapatmak bizi daha büyük sıkıntıya sokar. Biz, Cumhur İttifakı mensupları olarak hiçbir zaman meclis çalışmalarına engel olmuyoruz, Mersin’in önünü tıkamıyoruz. Biz, daha düzenli, daha tasarruflu, hesap soran bir belediye olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. ‘Bunlar şuradan emir aldı’ diyorsunuz, biz de şunu mu diyelim; ‘size de bu soruşturmanın yapılmaması için bir yerlerden emir mi geldi? Ortaklar tavır mı koydu? Bu olmaz. Komisyon kararına uyulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Tat’a yanıt veren Seçer, seçim öncesinde bizim borçlanma yetkisi isteyeceğiz diye bir çabaları olmadığını belirterek, “Benim bir çaresizliğim, bir şikayetim yok. Ben Büyükşehir Belediye başkanıyım, 1 Nisan koşullarında belediyeyi devralmışım, belediyeyi yönetmeye çalışıyorum. Bir himmet durumu yok, aslanlar gibi ayaktayız. Güçlü bir kurumuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi burası, 10 bin çalışanı var MESKİ ile birlikte, 2,7 milyar TL bütçesi var. 19 milyon 700 bin lira, aman öldük bittik, bize para verin gibi bizi küçük görmeyin” ifadelerini kullandı.

“Yardım talep ediyorum. Sağduyunuza sığınıyorum”

Meclis üyelerinin, mevcut su borcu bulanan vatandaşlardan bunun tahsiline gidilmesine öncelik verilmesini istemeleri üzerine konuşan Seçer, 38 milyon 779 bin lira alacakları olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu: “Ramazan ayıdır, üzerlerine gidemiyoruz. 300 TL’nin altında su borcu abone sayısı 295 bin. Bunun da karşılığı 22 milyon lira. Şimdi ben hangi akılla, hangi izanla, hangi vicdanla bu Ramazan günü bu insanların üzerine gideyim? İkincisi; Büyükşehir Belediyesi’nin 135 milyon lira takipte alacağı var. ‘Öyle firmalar var ki, hala belediye üzerinden para kazanıyor, nasıl bir hukuk düzeni ben anlayamadım, belediye olarak kamunun parasını tahsil edemiyorum’ dedim. Haluk Beye soruyorum, bu Ramazan günü sularını kesip, yargıya intikal edip, yurttaşların evine haciz gönderebilecek mi? Yapabiliyorsa ben bu teklifi geri çekeyim. Keşke 31 Mart yerel seçimleri bitmiş olsaydı, biz bu stresi yaşamaz olsaydık ya da Mersin halkına bu stresi yaşatmasaydık. Umut ediyorum, meclis üyeleri biraz sonra olumlu karar verecekler, belki de bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalara da olumlu bir adım atacaklar. Aslında hepimiz gayet iyi biliyoruz, bu borçlanma sebebinin bir müsriflikten, bir hesap bilmezlikten, bir hoyratlıktan, bir iş bilmezlikten kaynaklı olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Bu, geriden gelen bir tablo. Ben şu anda gemiyi yeni devralmış bir kaptan olarak geçici süreliğine bazı tedbirler almaya çalışıyorum ve sizden de yardım talep ediyorum. Bunun ötesinde bir beklenti içerisinde değiliz. Bu parayı ihtiyaç durumunda kullanacağız. Sağduyunuza sığınıyorum.”

Seçer daha sonra, komisyon raporunu meclis üyelerinin oylarına sundu. Borçlanma yetkisinin reddedildiği rapor oy çokluğuyla kabul edildi.