Suçüsüstü olunca Türkiye’yi tehdit ettiler! İşte Hafter’in Türkiye’yi tehdit sebebi...

yeniakit.com.tr Libya’da darbeci general Halife Hafter’e bağlı güçlerin Türkiye’yi tehdit eden sözlerinin yankıları sürerken, tehdidin arkasında Hafter ve arkasındaki güçlerin suçüstü olmasının yattığı ortaya çıktı.

ABD'nin Libya'daki uşağı Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari dün yaptığı açıklamada Türkiye'yi tehdit edip Libya'nın Türk işgali altında olduğunu iddia ederek Türk hedeflerin düşman olarak tanımlandığını, Türk gemilerin vurulacağını ve ülkedeki Türklerin tutuklanacağını söyledi. Ancak çok geçmeden bu durumun arkasında Hafter ve kendisini destekleyen bölgesel güçlerin aldığı büyük bir yenilgi olduğu belirlendi.

Gıryan’da yenildiler, silahlarına el konuldu.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, önceki gün Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı.

UMH Saha Komutanı Abdulhakim Taniş, başkentin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin 80 günden buyana işgal altında tutarak ikmal ve toplanma noktası olarak kullandıkları kritik Giryan kentinde kontrolü sağladıklarını belirtti. UMH’ye bağlı güçler, Hafter’e bağlı militanların kentte karargâh olarak kullandığı binaya da girdi.

UMH’ye bağlı güçler, Birleşik Arap Emirliklerince Hafter’in militanlarına verilen Amerikan yapımı gelişmiş füze ve silahlara erişildiğini açıklayarak bu mühimmatı sergiledi.

Amerikancı BAE kuklaları Türkiye’yi tehdit etti

Türkiye yanlısı Libyalı devrimciler karşısında büyük bir yenilgi alan BAE, Libya’daki kuklası Halife Hafter’e bağlı güçleri yeniden devreye sokarak Türkiye’yi bir kez daha düşman ülke olarak tanımlattı. Ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde etkili olan darbeci Halife Hafter’e bağlı güçler, Mısır ve BAE’nin desteğiyle ülkenin meşru yönetimine karşı darbe yapmak ve iç savaşın dozunu artırma çabasında...