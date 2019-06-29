0553 313 94 23

Suçüsüstü olunca Türkiye’yi tehdit ettiler! İşte Hafter’in Türkiye’yi tehdit sebebi...

Türk vatandaşlarını tutuklayıp Türk hedeflerini vuracağını açıklayan darbeci Hafter güçlerinin bu açıklamasının arkasında büyük yenilgi yatıyor. Türkiye’yi seven devrimciler tarafından Gıryan kentinden çıkarılan Hafter’e bağlı güçler arkalarında kendilerine BAE tarafından verilen gelişmiş Amerikan yapımı silahlar bıraktı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:34
Suçüsüstü olunca Türkiye’yi tehdit ettiler! İşte Hafter’in Türkiye’yi tehdit sebebi...

 yeniakit.com.tr  Libya’da darbeci general Halife Hafter’e bağlı güçlerin Türkiye’yi tehdit eden sözlerinin yankıları sürerken, tehdidin arkasında Hafter ve arkasındaki güçlerin suçüstü olmasının yattığı ortaya çıktı.

ABD'nin Libya'daki uşağı Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari dün yaptığı açıklamada Türkiye'yi tehdit edip Libya'nın Türk işgali altında olduğunu iddia ederek Türk hedeflerin düşman olarak tanımlandığını, Türk gemilerin vurulacağını ve ülkedeki Türklerin tutuklanacağını söyledi. Ancak çok geçmeden bu durumun arkasında Hafter ve kendisini destekleyen bölgesel güçlerin aldığı büyük bir yenilgi olduğu belirlendi.

Gıryan’da yenildiler, silahlarına el konuldu.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, önceki gün Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı.

UMH Saha Komutanı Abdulhakim Taniş, başkentin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin 80 günden buyana işgal altında tutarak ikmal ve toplanma noktası olarak kullandıkları kritik Giryan kentinde kontrolü sağladıklarını belirtti. UMH’ye bağlı güçler, Hafter’e bağlı militanların kentte karargâh olarak kullandığı binaya da girdi.

UMH’ye bağlı güçler, Birleşik Arap Emirliklerince Hafter’in militanlarına verilen Amerikan yapımı gelişmiş füze ve silahlara erişildiğini açıklayarak bu mühimmatı sergiledi.

Amerikancı BAE kuklaları Türkiye’yi tehdit etti

Türkiye yanlısı Libyalı devrimciler karşısında büyük bir yenilgi alan BAE, Libya’daki kuklası Halife Hafter’e bağlı güçleri yeniden devreye sokarak Türkiye’yi bir kez daha düşman ülke olarak tanımlattı. Ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde etkili olan darbeci Halife Hafter’e bağlı güçler, Mısır ve BAE’nin desteğiyle ülkenin meşru yönetimine karşı darbe yapmak ve iç savaşın dozunu artırma çabasında...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:34
  1. Hafter
  2. BAE
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    1. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    2. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    3. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    4. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    5. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    6. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    7. Demircioğlu: “Plansız göç,..
    8. Afyonkarahisar’da 8’inci Halka Modül..
    9. Abdullah Gül Saadet Partisi'nin..
    10. Afyonkarahisar’da Büyük Zaferin 97...
    11. Gençler yaz kamplarında buluşuyor
    12. Kuzeyşehir altyapı çalışmaları son..
    13. ERÜ Tıp Fakültesi 45. Dönem..
    14. Milli Halterciler Dünya Şampiyonasına..
    15. Denizde sürüklenen 27 mülteci sahil..
    16. TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı
    17. Develi’de Yaz Spor Okulları Muhteşem..
    18. Gezi organizatörü Kavala’ya destek..
    19. Suçüsüstü olunca Türkiye’yi tehdit..
    20. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği..
    21. Dev çekirge Adıyaman’da görüldü
    22. AK Parti İl Yönetimi ve..
    23. Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı..
    24. AK Parti'de yeni dönem için düğmeye..
    25. MAGİAD üyeleri Kuzey Makedonya’ya..
    26. "Madalya almak benim için umut verici"
    27. Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün..
    28. Eğitimlerini tamamlayanlara..
    29. Futbol turnuvasında kupa jandarmanın..
    30. Karataş: “Çok daha fazla ülkeye fındık..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı