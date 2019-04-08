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Suçüstü yapılınca bu sefer cezaevinin yolunu tuttu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 20 gün önce yapılan drone destekli operasyonda yakalanan ve serbest bırakılan uyuşturucu satıcısı şahıs, bu sefer suçüstü yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
Suçüstü yapılınca bu sefer cezaevinin yolunu tuttu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 20 gün önce yapılan drone destekli operasyonda yakalanan ve serbest bırakılan uyuşturucu satıcısı şahıs, bu sefer suçüstü yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın’ın İncirliova ilçesinde narkotik polisi tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik insansız hava aracının desteğiyle 10 ayrı adrese operasyon düzenlenirken, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 200 gram esrar ile yakalanan şüphelilerden O.Ç adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.


Edinilen bilgiye göre İncirliova narkotik polisleri önceki operasyondan adli kontrol şatı ile serbest bırakılan O.Ç’nin uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda O.Ç. uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. O.Ç’nin ikametinde yapılan aramasında yaklaşık 20 gram esrar maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve yaklaşık 2 bin 500 TL ele geçirildi. O.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:16
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