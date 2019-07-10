Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı Adıyaman'da evlerden cep telefonu çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da evlerden cep telefonu çalarken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Mara, Yenimahalle ve Cumhuriyet mahallelerinde evlerden 4 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin A.N. ile M.M. olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis, zanlıları Sümerevler Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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