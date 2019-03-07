0553 313 94 23

Suçüstü yakalanan hırsız; ”Doyuramıyorum karnımı” diye kendisini savundu

Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği oto yıkama dükkanı içerisinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 02:41
Suçüstü yakalanan hırsız; ”Doyuramıyorum karnımı” diye kendisini savundu

Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği oto yıkama dükkanı içerisinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsız,” Ailem yok. Doyuramıyorum karnımı” diyerek kendisini savundu.



Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanı içerisinde eli fenerli bir kişi gören vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cihan B. (24)’ü suçüstü yakaladı.



Cihan B.’in elinde bulunan poşette çalıntı 2 tane tablet ile deri mont çıktı. Gözaltına alınan Cihan B., “Ailem yok, karnımı doyuramıyorum. Yalan mı söyleyeyim” diyerek kendisini savundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 02:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da fener alayı çoşkusu
    1. Konya’da fener alayı çoşkusu
    2. Şuhut’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    3. Suçüstü yakalanan hırsız;..
    4. Mısır'da protestolar yeniden..
    5. Numan Kurtulmuş, 'Anlamak mümkün..
    6. Porto, uzatmalarda turladı
    7. DSP Genel Başkan adayı olacak mı?..
    8. Manchester United, Paris’te zoru..
    9. Canan Karatay'ın pastası olay oldu!..
    10. Manchester tarih yazdı! Yok böyle bir..
    11. Bakan Soylu: Sırtını PKK'ya yaslayan..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    13. Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne..
    14. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    15. TBMM Başkanı Şentop, ilk yurtdışı..
    16. ABD’den yeni 'Venezuela' hamlesi: Bu..
    17. "ABD'nin bombaları insani..
    18. KDC'deki Schengen Evi yeniden açıldı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    21. Prizren'de el sanatları sergisi açıldı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    24. ABD'li senatör, askerliği sırasında..
    25. Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis..
    26. Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kadın..
    28. Budapeşte'de kitap tanıtımı ve film..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    30. Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret..
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları