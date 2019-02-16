Suçüstü enselenen eşcinsel sapkınlardan HIV virüsü çıktı
Karaman'da eşcinsel sapkınlara yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları ortaya çıktı.16 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin eşcinsel sapkınlara yönelik operasyon düzenledi. Apart daireye yapılan baskında gözaltına alınan 2 sapkının HIV virüsü taşıdıkları belirlendi.
Sapkınlara polis baskını
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti.
Sapkınlık olduklarını itiraf ettiler
Emniyetteki sorgularında para karşılığında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç., "Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi.
HIV virüsü taşıdıkları belirlendi
Gözaltına alınan eşcinsel sapkınların sağlık kontrollerinde HIV virüsü taşıdıkları belirlendi.
Polis ekipleri, Karaman Valiliği'nde oluşturulan Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele komisyonu 10786 sayılı fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele tüzüğünün 95 ve 100'üncü maddesi gereği ilk tespitte 90 gün süre ile 3 apart daireyi mühürledi.
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