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Suçüstü enselenen cepçinin sözleri pes dedirtti

Mersin'de girdiği halk pazarında 2 kadının cep telefonunu gasbettiği iddia edilen şahısınpolis tarafından suçüstü yakalanınca, "Çalmadım çöpte buldum. Tek kişilik çeteyim. Ağabeyler, büyük bir çete çökertti" sözleri pes dedirtti.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:41
Suçüstü enselenen cepçinin sözleri pes dedirtti

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı sivil motorize ekipler, yankesicilik ve kapkaç olaylarının önlenmesi amacıyla merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Çilek Mahallesi'ndeki halk pazarında gizli uygulama gerçekleştirdi. Daha önceden hakkında yankesicilik suçundan işlem yapılan Hıdır A. (45) isimli bir şahsın pazara geldiğini fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.A.'nın 2 kadına yaklaşarak, ceplerinden telefonlarını aldığını gören ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. H.A.'da yapılan üst aramasında kadınlara ait 2 telefon ele geçirildi.

'Çalmadım, çöpte buldum'

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A.'nın adliyeye sevki sırasında gazetecilere söyledikleri ise pes dedirtti. Telefonu çalmadığını öne süren H.A., "Büyük bir şebekeyi çökerttiler sağ olsunlar ağabeylerimiz. Ne çetesi olacağız ki tek başımıza bir çeteyiz. 1 telefon adlım onu da çöpe buldum vallahi ağabey. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum kimlik aramasında üstümde çıktı. Başkada bir olay yok" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:41
  1. Mersin Emniyet Müdürlüğü
  2. cep telefonu hırsızı

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