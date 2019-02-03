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Suçüstü basılan fuhuş zanlılarından pişkinlik

Mardin’in Artuklu ilçesinde mahalle fuhuş çetesine yönelik operasyon yapıldı. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan kadınlar adliyeye çıkarılırken, görüntü almaya çalışan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlik sergiledi.

03 Şubat 2019 Pazar 15:22
Suçüstü basılan fuhuş zanlılarından pişkinlik

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir binada fuhuş yapıldığı iddiası ile mahalle sakinleri tarafından Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş zanlılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonla fuhuş zanlıları suçüstü yakalandı. Operasyonda 6’sı kadın 4 erkek ve yer temini sağladığı iddia edilen bir emlakçı suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edildiler

Zanlılar Mardin Devlet Hastanesine rapor işlemleri için getirildikten sonra yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen kadınlar adliyeye getirildiği sırada çekim yapan muhabire hakaretlerde bulunarak pes dedirten pişkinlikler sergiledi. Operasyonun ardından Nur Mahallesi sakinleri mahalleliyi yıldıran fuhuş zanlılarından temizledikleri için jandarma ekiplerine teşekkür etti. Fuhuş operasyonu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:22
  1. Mardin
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. fuhuş çetesi

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