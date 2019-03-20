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Suçtan uzaklaşıp, zirveye yakınlaştılar

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş’ Projesi kapsamında suça sürüklenen 7 genç, Erciyes’te kayak öğrenerek rehabilite edilmeye çalışıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Suçtan uzaklaşıp, zirveye yakınlaştılar

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş’ Projesi kapsamında suça sürüklenen 7 genç, Erciyes’te kayak öğrenerek rehabilite edilmeye çalışıldı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş’ Projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında çeşitli suçlara bulaşan ve denetimli serbestlik tedbiri konulan 7 genç, Erciyes’te kayak öğrendi.


Kayak öğrenen gençlere sporcu lisanslarını veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, “2015 yılında yürürlüğe giren yasayla ceza infaz sistemimize giren denetimli serbestlik sistemiyle kişinin kendi aile ve toplum içerisinde yaşamak suretiyle belirli bir denetimle kontrol altında tutularak tekrardan topluma kazandırılması ve iyileştirilmesini hedef alan ceza infaz sistemidir. Bu infaz sisteminde toplumun korunması ve suça sürüklenen çocuğun veya hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması hedeflendiği için günümüzde de 600 bine yakın hükümlünün bu sistemle cezasının infaz edilmesi nedeniyle ceza infaz sisteminde vazgeçemediğimiz bir sistemdir. Suça sürüklenen çocuklar hukuk sistemimizde zaten suçlu olarak görülmüyorlar. Bu nedenle biz kendilerine suçlu veya sanık demiyoruz, suça sürüklenen kişi olarak hitap ediyoruz. Ceza infazları bitene kadar da bu şekilde muamele görüyorlar. Dosyaları denetimli serbestlik müdürlüğüne geldiğinde uzmanlarca risk ve ihtiyaç durumuna, ilgi ve yeteneklerine göre eğitim programlarına tabi tutuluyorlar. Bugün burada da 7 çocuğumuz kayak sporu dalında iyi bir faaliyet yürüteceği düşüncesiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile düzenlenen program 4 hafta sürdü ve her hafta 1’er gün eğitime tabi tutuldular. Bu süreç sonunda da lisans belgesi verilmesi uygun görüldü” ifadelerini kullandı.


Kayak eğitimi alan 16 yaşındaki Abdulvahit E. ise, “Bize yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Haftada 1 kez olmak üzere 1 ay boyunca kayak yapmaya geldik. Kayak hocalarımız da bize eşlik ettiler. Eğitimlerimiz güzel geçti. Daha önce hiç kayak yapmamıştım. İlk defa burada öğrendim. Kayağa merakım vardı ama imkan olmadığı için yapamadım. Kayak yapmak güzel bir duygu. Öğrendik ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın’ın yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun da katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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