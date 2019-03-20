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"Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi ile kayak öğrendiler

Kayseri'de suça sürüklenen 7 çocuk, kendilerine yönelik hazırlanan proje kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak öğrendi

20 Mart 2019 Çarşamba 17:34
"Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi ile kayak öğrendiler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de suça sürüklenen 7 çocuk, "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında ilk defa kayakla tanıştı.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, çeşitli nedenlerle suça sürüklenen 7 çocuğa, Erciyes Kayak Merkezi'nde, denetimli serbestlik uzmanları gözetiminde ve kayak antrenörleri eşliğinde 4 hafta kayak eğitimi verildi.

Eğitimlerini başarılarıyla tamamlayarak lisans ve sporcu kartı almaya hak kazanan çocuklar için Erciyes Kayak Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, törende yaptığı konuşmada, çocukların rehabilitasyonu ve suç işlemelerinin önlenmesi aşamasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan uzman personelce risk, ihtiyaç, ilgi ve yeteneklerinin tespit edildiğini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli eğitimlerin planlandığını belirten Akın, "Bu projede, suça sürüklenen çocuklarımızın kişisel becerilerini geliştirmek, öz güvenlerini artırmak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetmek amaçlanmıştır." dedi.

Kayak eğitimi alan çocuklardan 17 yaşındaki A.E. ise desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Daha önce hiç kayak yapmadım. Kayseri'de yaşamama rağmen burada öğrendim ilk defa. Merakım vardı ama yapamadım. Güzel bir duygu. Hevesliyim, öğrendim. İnşallah bundan sonra da devam edeceğim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Baro Başkanı Cavit Dursun 7 çocuğa belgelerini verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:34
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