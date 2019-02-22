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’Suçtan elde edilen mal varlığının aklanması’ suçundan 22 gözaltı

Eskişehir’de ’suçtan elde edilen mal varlığının aklanması’ suçu işledikleri iddia edilen 22 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:30
’Suçtan elde edilen mal varlığının aklanması’ suçundan 22 gözaltı

Eskişehir’de ’suçtan elde edilen mal varlığının aklanması’ suçu işledikleri iddia edilen 22 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehirde çeşitli suçlara karışan ve bu şekilde gelir elde edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir’de daha önceden belirlenmiş olan 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 22 zanlının yakalandığı operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 66 mermi, 3 el telsizi, çeşitli kumar malzemeleri ile çok sayıda belge ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:30
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