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Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1 milyon dolar tazminat istiyor

ABD'nin Kansas eyelatinde, silahlı soyguncuya benzediği için işlemediği bir suç nedeniyle 17 yıl hapis yatan eski bir mahkum, 1.1 milyon dolar tazminat istedi.

02 Eylül 2018 Pazar 16:58
Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1 milyon dolar tazminat istiyor

Yapılan yanlışlığın fark edilmesiyle geçen yıl serbest kalan Richard Anthony Jones, dava dilekçesinde ayrıca masumiyetinin resmi olarak ilan edilmesini talep etti.

Jones 1999'da bir süpermarketin araba parkında silahla tehdit ettiği bir kadının cep telefonunu almak suçundan hüküm giydi. Daha önceden sabıkası bulunan Jones olay sırasında bir doğum günü partisinde olduğunu söylemesine rağmen, kendisini "teşhis eden" görgü tanıklarının ifadesiyle 19 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı.

BENZERLİĞİ HAPİSTEKİ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Hapishane arkadaşları, bir gün Jones'un, suçu işleyen kişi olduğu öne sürülen Ricky Amos adlı bir adama çok benzediğini söylediler. Sonradan bu kişinin fotoğrafı bulundu ve ikisinin birbirine gerçekten çok benzediği görüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Jones, 2015'te yanlışlıkla cezalandırılan mahkumlara destek veren Midwest Innocence Project adlı örgütten yardım istedi. Yapılan araştırma sonunda o gün gerçekten kız arkadaşıyla doğumgünü partisinde olduğu anlaşılan Jones, Haziran 2017'de serbest bırakıldı.

ASIL SUÇLI HAKKINDA DAVA AÇILMADI

Suçu işlediği öne sürülen Ricky Amos yakalandı ancak zaman aşımı nedeniyle hakkında dava açılamadı.

Richard Anthony Jones, Kansas'taki mahkemeye yaptığı başvuruda, artık hayatına yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyerek hapiste kaldığı her yıl için 65 bin dolar (toplam 1.1 milyon dolar) tazminat istedi.

Jones ayrıca, ücretsiz üniversite eğitimi, iki kızına eğitim yardımı, sağlık sigortası ve psikolojik danışmanlık hizmeti talep etti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:58
  1. ABD
  2. Kansas eyaletinde
  3. mahkum

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