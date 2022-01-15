'Suçluyu başka yerde arayın'

İnşallah doğru değildir! Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendi. Televizyon alt yazılarını tekzip etmemeniz nedeniyle yazıyorum.

Kovit rakamlarının yükselişe geçmesi nedeniyle, tıbbi ve fiili tedbirler yerine, ortamı yatıştırmak, sağlık hizmetlerinizin yetersizliğini “tedbir aldık” adı altında 65 yaş üstü vatandaşları tekrar içeri tıkma işini, onları koruma altına almak şeklinde ifadeleri Tv ekranları alt yazılarında gördük. İnşallah böyle bir içeri tıkma işini 65 yaş üstü vatandaşlara yapıp, bu vatandaşları inşallah küstürmezsiniz. Mensubu bulunduğumuz Hükümetin şu güzel çalışmalarına, Cumhurbaşkanımızın insanüstü gayretli çalışmalarına gölge düşürmeyiniz.

İki senedir bu Kovit belası ile ile ilgili televizyonları, basını hep beraber takip ediyoruz. Maskeye karşı gelen bir sürü kendini bilmezleri hep beraber seyrettik. Aşı karşıtlarının meydanlardaki hükümet karşıtı gösterilerini hep beraber seyrettik. Kolluk kuvvetlerini saldıranları hep beraber gördük, seyrettik ama bunlara karşı hiçbir tedbirin alınmadığı yerde, Kovit 19 rakamı yükseldi. Gelin bakalım içeri, 65 yaş üstü vatandaşlar. Sayın Bakan bizler en azından aklı başında olan vatandaşlarınızız, kendimizi koruyacak kadar aklımız da, fikrimiz de var. Bırakın azıcık da biz kendimizi düşünelim.

31.12.2021 Yılbaşı gecesi diye bir gece geçti. Söylemeye dilim varmıyor, onbinlerce kişi meydanlarda ama bir tanesinde maske yok, tedbir yok. Aralarında bir tane 65 yaş üstü vatandaş var mıydı? Yok, ama suçlu aranınca evinde oturup kimseye zararı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar hazır. Bu virüsün yayılmasını en çok gençler yayıyor diyorsunuz, ama içeri 65 yaş ve üstü vatandaşları tıkıyorsunuz. Bu neyin nesi? Ne etik açıdan, ne hak hukuk açısından temcit pilavı gibi 65 yaş üstü vatandaşlara ahir ömürlerinde azıcık saygı duyulsun. Hep söylüyorsunuz “maske, temizlik, mesafe” diye, ama Sağlık Bakanı olarak bunları söylemek yetmiyor.

Sokağa çıkılıp da “biz sağlık bakanlığı görevlisiyiz, şu tedbiri yerine getir” diyen bir tek elemanınızı görmedik. Suçluyu başka yerde arayın, 65 yaş ve üstündekilerde değil. Saygılarımla.