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ŞUÇGAD’tan Başkan Çiftçi’ye teşekkür plaketi

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye Urfa basına ve Şanlıurfa’ya yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:51
ŞUÇGAD’tan Başkan Çiftçi’ye teşekkür plaketi

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye Urfa basına ve Şanlıurfa’ya yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlediği basınla buluşma toplantısının 31 Mart yerel seçimler öncesindeki son toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları yanı sıra gazeteciler dernek başkanları da katıldı. Büyükşehir belediye başkanlık görevi boyunca yaptıkları çalışmalarını aktaran Çiftçi’ye toplantı sonrası Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, dernek ve Urfa basına adına Çiftçi’ye plaket takdiminde bulundu.

 

Görevde olduğu süre boyunca Şanlıurfa basınına verdiği destekler ve Şanlıurfa’ya verdiği hizmetler adına verilen plakat takdimi sırasında konuşan Başkan Tahir Gülebak, “Şanlıurfa’daki basın olsun yerel yöneticiler olsun hepimizin tek gayesi şehrimiz ve halkımız oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Çiftçi’nin Urfa’mıza ve Urfa basınımıza kısa bir süre de büyük emekleri oldu. Şehrimiz adına bir taşı üst üste koyan herkes bizim için çok değerlidir. Bu alanda Urfa basına da şehri ve halkı için büyük emekler sarf etmiştir. Ondan dolayı bizde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde basınla olan son toplantısında kendisine Şehrimiz ve basınımıza verdiği destek ve emeklerden dolayı plakat takdiminde bulunduk. Rabbim bundan sonraki yaşantısında kendisine yar ve yardımcısı olsun, inşallah belediye başkanlığı dışında Urfalı hemşehrimizi daha güzel yerlerde görürüz bu vesile ile derneğimiz ve basınımız adına çok teşekkür edip başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’de plaketten dolayı ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak ve Urfa basınına şimdiye kadar kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:51
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