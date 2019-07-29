0553 313 94 23

Suça sürüklenen çocukları milli sporcular rehabilite ediyor

Bursa’da suça sürüklenen çocuklar, topluma kazandırılmaları ve suçtan uzak durmaları amacıyla milli sporcular tarafından rehabilite ediliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
Suça sürüklenen çocukları milli sporcular rehabilite ediyor

Bursa’da suça sürüklenen çocuklar, topluma kazandırılmaları ve suçtan uzak durmaları amacıyla milli sporcular tarafından rehabilite ediliyor. Milli yıldızlardan kickbox ve muay thai dersleri alan gençler, enerjilerini spor yaparak boşaltıyor.


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca yürütülen DENGE Projesi kapsamında pilot il olan Bursa’daDenetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. birlikte 2 anlamlı proje yürütüyor.


Projelerden ilki; denetimli serbestlik programlarına tabii tutulan suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılmalarını, suçtan uzak durmalarını ve rehabilite edilebilmelerini amaçlıyor. Bursa Çimento Fabrikası tarafından sağlanan spor ekipmanlarıyla milli sporcular Recep Türkcan ve İsmail Akdoğan tarafından gönüllü olarak verilen kickbox ve muay thai dersleriyle gençlerin boş vakitlerinde planlı olarak spor yapmaları ve böylelikle suçtan uzak tutularak sağlıklı bireyler olmaları hedefleniyor.



Okullar tatilde ücretsiz boyanıyor


Diğer proje kapsamında ise ihtiyacı olan okullar Bursa Çimento Fabrikası tarafından sağlanan malzemelerle yaz tatilinde boyanıyor. Denetimli serbestlik tedbiri altında olan ve kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlüler, yaz tatili boyunca okulların boya, badana ve tadilat işlerini yerine getiriyor. Kamu yararına çalışma cezası bulunan yükümlüler Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Halk Eğitim Müdürlüğü ve BUTGEM ile birlikte meslek edindirme amacı ile açmış olduğu boya ve badana kurslarına katılıyor. Sertifikasını alanlar ihtiyacı olan okullarda boya badana ve tadilat işlerini ücretsiz olarak yerine getiriyor.


Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli’yi ziyaret ederek plaket takdim etti. Güler, "Eğitim, iyileştirme, rehabilitasyon, meslek edindirme ve topluma kazandırma bakımından faydalı olan bu sosyal sorumluluk projemizde duyarlı davranışlarından ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı Bursa Çimento yetkililerine, okulları büyük bir titizlikle boyayan yükümlülerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ise projede yer almanın toplumsal bir vazife olduğuna inandıklarını söyleyerek, "Hem okullarımız boyandı, hem hükümlülerimiz meslek sahibi oldular ve çalışarak topluma faydalı olmanın mutluluğunu yaşadılar. Gençlerimiz de sporla rehabilite oldu. Bu çabanın bir parçası olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Kano’da Türkiye Şampiyonu
    1. Büyükşehir Kano’da Türkiye Şampiyonu
    2. Rekabet Kurulu kararları
    3. Otomobilin camında tehlikeli yolculuk
    4. CHP'li İsmail Uygur'un torpil..
    5. Müftülükten uçurtma şenliği
    6. Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları..
    7. Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen..
    8. Galatasaray yönetiminden İmamoğlu'na..
    9. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    10. İsmail Baha Sürelsan..
    11. Galatasaray'da dev hazırlık!..
    12. 'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun..
    13. Kaynak yaparken patlama sonucu..
    14. ‘15 Temmuz’da sokakta ve sosyal..
    15. Manisa’da biyoteknik mücadele ile..
    16. Sivas’ta trafik kazası: Anne ve çocuğu..
    17. Kaçak elektrikte çığır açtılar! Kaçak..
    18. "İran tankerine el konulması nükleer..
    19. Gevaş’ta 150 paket kaçak sigara ele..
    20. Başkan Gürkan engelli gence akülü..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!