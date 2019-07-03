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Suça karışan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı ediliyor

ADANA (İHA) – Vali Mahmut Demirtaş, kamu düzenini bozan yabancıların durumunu değerlendirmek üzere ilgililerle bir araya geldikleri toplantıda, suça karışan şahısları sınır dışı edeceklerini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Suça karışan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı ediliyor

ADANA (İHA) – Vali Mahmut Demirtaş, kamu düzenini bozan yabancıların durumunu değerlendirmek üzere ilgililerle bir araya geldikleri toplantıda, suça karışan şahısları sınır dışı edeceklerini söyledi.


Suriyeliler başta olmak üzere Adana’da yaşayan, yasalara uymayarak kamu düzenini bozan ve suça karışan yabancıların durumu Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.


Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile ilgili diğer yetkililer katıldı.


Vali Mahmut Demirtaş toplantıda yaptığı değerlendirmede insani gerekçelerle Adana’da bulunan Suriyelilerin ve diğer yabancı uyrukluların toplumsal yaşamda dikkat etmesi gereken bazı kurallar olduğunu belirtti. Türkiye’de yaşayan herkesin Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına koşulsuz uymak zorunda olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş; yasalara uymayarak kamu düzenini bozan yabancıların durumunu değerlendirmek üzere ilgililerle bir araya geldiklerini, bu şekilde suça karışan şahısları sınır dışı edeceklerini dile getirdi.


Yapılan değerlendirmelerin ve görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
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