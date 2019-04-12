Suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı Şanlıurfa’da örgüt kurarak çeşitli suçlar işleyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da örgüt kurarak çeşitli suçlar işleyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Bozova, Eyyübiye, Haliliye ve Siverek ilçelerinde suç örgütü kurup petrol boru hattından yakıt çalan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda aralarında güvenlik kurucularının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Zanlılar “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sıvı ve gaz halindeki enerji nakil hatlarından nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verme” suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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