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Suç makinesine baskın

Bursa’da 1 ayda 3 ayrı suça karışan zanlı, gizlendiği eve yapılan operasyonla yakalandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
Suç makinesine baskın

Bursa’da 1 ayda 3 ayrı suça karışan zanlı, gizlendiği eve yapılan operasyonla yakalandı.


Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, Bursa’da bir ay içerisinde 2 kişiyi silahla yaralayan, bir kişiye cinsel saldırıda bulunarak yaralanmasına sebep olan ve bir gasba karışan Ömer Özdemir’in yakalanması için harekete geçti. Şahsın Yıldırım ilçesine bağlı Nalbantoğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit eden ekipler zanlıyı yakalamak için çalışmalara başladı. Şahsın evine operasyon düzenleyen SÖS ekipleri, Özdemir’i kıskıvrak yakalamayı başardı.Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
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