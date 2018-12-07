Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
89 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.07 Aralık 2018 Cuma 06:13
Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında adam yaralama, dolandırıcılık ve yağma gibi 89 farklı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 38 yaşındaki S.K. yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ