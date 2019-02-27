0553 313 94 23

Suç makinesi firari hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
Suç makinesi firari hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve Osmaniye cezaevinden kaçan İbrahim G. (60) isimli hükümlünün adresini tespit etti. Polis, merkez Sarıçam ilçesindeki belirlenen adrese baskın yaptı ancak şahsın burada olmadığını, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir adreste olduğunu belirleyerek, ikinci bir baskın yaptı. Polis hükümlüyü oto pazarı içinde gezerken kimliksiz olarak yakaladı. İbrahim G. emniyete getirilip işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam evi müjdesi
    1. Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam..
    2. Hocalı Katliamı 27. yıldönümünde..
    3. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan..
    4. Boşanmanın çocuklar üzerine etkisine..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sporculara..
    6. Halk Oyunları İl Temsilciliğinden Vali..
    7. Mısır’da 9 gencin idam edilmesine tepki
    8. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı..
    9. İZKAPORT özel gece ile kutlandı
    10. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir..
    11. Ölçü aletleri için elektronik başvuru..
    12. Bursa’da DEAŞ operasyonu: örgüt emiri..
    13. Balıkesir’de 37 kaçak Afgan göçmeni..
    14. Her işçi için aylık bin 618 TL destek
    15. Asya borsaları
    16. Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti"..
    17. (Özel) Hasta yakını tarafından yolu..
    18. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    19. Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma..
    20. Çeltik samanı göz ardı ediliyor
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız