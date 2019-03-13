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Suç makinesi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir’de 15 farklı suçtan arama kararı bulunan ve silahlı gasptan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:29
Suç makinesi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir’de 15 farklı suçtan arama kararı bulunan ve silahlı gasptan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

 

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde şüpheli kişilerin yakalanması için çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Birden fazla kişi tarafından silahla gasp" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle 2014 yılından bu yana aranan Cengiz Y.’yi gözaltına aldı.

 

Otobüsten indiği esnada yakalanan şahsın güvenlik sorgulamasında "kapkaç, yankesicilik, yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti" gibi 15 farklı suçtan da arandığı belirlendi.

 

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:29
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