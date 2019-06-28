0553 313 94 23

Suç makinesi cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Düzce’de, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten para, bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı hırsızlığı yapan cezaevi firarisi A.

28 Haziran 2019 Cuma 17:20
Suç makinesi cezaevi firarisi hırsız yakalandı

Düzce’de, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten para, bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı hırsızlığı yapan cezaevi firarisi A.A. yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Düzce’de, son bir yıl içerisinde ev ve iş yerlerinden çalınan 830 lira para, 3 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve çok sayıda banka kartı hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Yapılan incelemeler sonrasında, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin A.A. (34) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.A.’nın İnönü Parkı’nda olduğu belirlendi.


Parka yapılan operasyonda, hakkında 6 ayrı yerden yakalama emri olan A.A. gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çayırova’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
    1. Çayırova’da ilaçlama çalışmaları devam..
    2. İzmit Belediyesi halk ekmek için..
    3. Azerbaycan ve Ermenistan arasında..
    4. Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı..
    5. BAE’nin Yemen’deki güçlerini azalttığı..
    6. CHP, Eren Erdem için komisyon kurdu
    7. Aytaç Durak’ın aracına saldırı
    8. Datça’da 30 kadına hijyen eğitimi..
    9. Kapalıçarşı'da altın
    10. 115 kök Hint keneviri ele geçirildi
    11. AFAD ekiplerinin aradığı kadın..
    12. Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate..
    13. Prof. Dr. Acemoğlu: “Türkiye’nin..
    14. Otomobil çarpan çocuk yaralandı
    15. Şahin’den Arabanlılara müjde
    16. Suç makinesi cezaevi firarisi hırsız..
    17. Hazine, Temmuz-Eylül ayı iç borçlanma..
    18. Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk..
    19. Filipinler'de askeri kampa saldırı: 5..
    20. CHP Karşıyaka’da istifa depremi
    21. Dayakçı muhtardan "komplo" savunması
    22. Askeri casusluk kumpasında TSK ayağı..
    23. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’den iyi haber
    24. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye..
    25. Gerçek günler sonra ortaya çıktı!..
    26. Diyarbakır'da trafik kazası! Anne ve..
    27. Balıkesir Üniversitesinden sağlık atağı
    28. Karesi’de rekor sayıda öğrenci spor..
    29. BDDK'dan DenizBank'ın satışına onay
    30. Çorum’da jandarma bin 39 kök Hint..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı