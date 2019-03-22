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Suç makinesi bu sefer kaçamadı, üzerinden çıkanlar şoke etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 27 ayrı suçtan sabıkalı olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

22 Mart 2019 Cuma 00:03
Suç makinesi bu sefer kaçamadı, üzerinden çıkanlar şoke etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 27 ayrı suçtan sabıkalı olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hocaköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında uzun süredir takibi yapılan 27 ayrı suçtan sabıkalı ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.K.’ye operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında arazide kaçmaya başlayan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Şüphelinin aracında ve üstünde yapılan aramada, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, aynı tabancaya ait 2 adet şarjör ve 31 adet 9 mm tabanca mermisi, 40 gram satışa hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, çelik yelek ve omuz askılı silah taşıma kılıfı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 885 TL para, çok amaçlı bıçak ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli O.K. gözaltına alındı.



Şüpheli O.K.’nin 3 ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma,4 silahla tehdit, 3 basit yaralama, 1 hakaret, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması ve 1 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 13 ayrı suçtan arandığı, toplamda 27 suçtan sabıkası bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 00:03
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