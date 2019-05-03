Suç makinesi böyle yakalandı Kayseri'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden Serkan E., kovalamacanın sonunda yakalandı. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kayseri plakalı otomobiliyle trafikte makas atan Serkan E.'yi görenler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serkan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı otomobildeki Serkan E. durumu anlayınca polislere silah göstererek tehdit etmeye çalışıp, kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda Serkan E., 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirildi. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Yakalanan Serkan E., Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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