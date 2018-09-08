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'Suç makinesi' ABD'ye kaçmak isterken enselendi

"Kasten öldürme", "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "Resmi belgede sahtecilik" gibi çok sayıda suçtan hakkında 85 yıl hapis cezası verilen zanlı, Amerika'ya kaçmak isterken Kırşehir'de gözaltına alındı

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:17
'Suç makinesi' ABD'ye kaçmak isterken enselendi

Hakkında 85 yıl hapis cezası bulunan zanlı, tur şirketini kullanarak yurt dışına kaçmak isterken Kırşehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, tur şirketleri aracılığıyla aranan bazı kişilerin ikamet değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kırşehir-Kayseri karayolu Ortaköy yol kavşağında İstanbul plakalı bir tur otobüsünü durduran ekipler, sahte kimlik kullandığı tespit edilen kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheli Kaya Ç'nin, akrabası E.Y. adına düzenlenmiş bir sahte kimlik taşıdığını ve Elazığ'dan İstanbul'a gitmek istediğini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kaya Ç'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde ise çok sayıda suçtan arandığı da belirlendi.

"Suç makinesi" olarak bilinen, 13 farklı dosyadan cezası bulunan ve 6 dosyadan ise işlemleri devam eden Kaya Ç'nin "Kasten öldürme", "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "Hükümlü ve tutuklunun kaçmasına aracılık etme", "Kasten adam yaralama", "Ruhsatsız ateşli silah taşıma, bulundurma ve temin etme", "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş 85 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Kaya Ç'nin ifadesinde, tur şirketiyle önce İstanbul'a, yaptırdığı sahte kimlik ve pasaportu kullanarak da başka bir tur şirketi aracılığıyla ABD'ye gideceğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:17
  1. Kırşehir
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. kırşehir

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