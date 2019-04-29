0553 313 94 23

Suç mağdurlarına yeni bir hizmet modeli: "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü”

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” İstanbul, İzmir ve Adana’dan sonra Samsun’da da faaliyete geçirildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:14
Suç mağdurlarına yeni bir hizmet modeli: "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü”

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” İstanbul, İzmir ve Adana’dan sonra Samsun’da da faaliyete geçirildi.


Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliğince yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ilki İstanbul’da açılan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” Samsun Adliyesi’nde de hizmete girdi.



"Mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak"


Birimin açılışına katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, suça maruz kalmış mağdurların artık adli süreçler hakkında bilgi alabilecekleri bir merkez kurduklarını söyledi.Özellikle çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış aile içi şiddet mağduru kadınların değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceği bilgisini paylaşan Gürkan, “Yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleri ile mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak." dedi.



"Değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edilecek"


Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulması ile çocuk, aile, hukuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen adli sürecin tamamında ve tüm birimlerde mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlanacağını ifade eden Gürkan, “Müdürlüğe başvuran mağdurların durumu uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Amacımız adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sisteminin kurulmasına katkı sağlamak. Bu birimler sayesinde şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış çocuklar ile aile içi şiddet mağduru kadınlar, değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edilecek. Diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon sağlanarak, mağdurun ihtiyacına göre yönlendirilerek maddi ve psikolojik destek ile iş ihtiyacının karşılanmasına yönelik yararlar sağlanacak” diye konuştu.


Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise mağduriyete uğrayan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi, adli süreçlerden etkin şekilde yararlanmaları amacıyla kurulan müdürlüğü Samsun’da da faaliyete geçirdiklerini kaydetti.


Projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador da, Türkiye’deki müdürlüklerin çok iyi kurgulandığını ve verilen hizmet sayısının ve niteliğinin de umulan düzeyde olması durumunda birçok ülkeye örnek olabileceğini aktardı.



Samsun Adliyesi’ne çalışma ziyareti yapıldı


Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Gürkan ile Pedro Jose Barcelo Obrador, Samsun Adliyesi’ne çalışma ziyareti yaptı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz ve Adalet Komisyonu Başkanı Alver’in ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, proje yürütücüleri adliyede hizmete giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Adli Görüşme Odalarında (AGO) incelemeler yaptı. Heyet ayrıca çocuk ve aile mahkemeleri ile soruşturma bürolarında görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları ile müdürlük bünyesinde görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacılarla toplantılar düzenleyip değerlendirmede bulundu.


Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü biriminde 1 müdür, 6 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı ile 2 katip görev yapacak. Birimin temel amacı destek ihtiyacı olan mağdurların tespiti ile bireysel değerlendirme neticesinde kırılgan gruba dahil olduğu anlaşılan ve işlenen suç nedeni ile travma yaşayan mağdurlara ve özellikle çocuk ve kadınlara etkin destek sağlamak olacak.


Açılışa ayrıca, Başsavcı Vekilleri Selçuk Cebeci, Hasan Kıdıl, Adem Aldemir, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay ve Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sargın’dan kamp yapan öğrencilere ziyaret
    1. Başkan Sargın’dan kamp yapan..
    2. "Bizim açımızdan Türkiye, Avrupa..
    3. İstanbul Havalimanı rekor kırdı
    4. Kayıp Buse için dere yatağının..
    5. "Suriye krizine çözüm için değişik..
    6. İstanbul seçimi itirazlarında süreç
    7. Yola çıkan inek sürüsüne daldı!
    8. ‘Çocuk Sahne’de belge sevinci
    9. Suç mağdurlarına yeni bir hizmet..
    10. Bilnet Okulları Diyarbakır..
    11. Başkent’in göbeğinde korku dolu anlar
    12. SSK başlangıcı 2008 ne zaman emekli..
    13. Hamileyken ev temizlemek bebekleri..
    14. SSK başlangıcı 2005 ne zaman emekli..
    15. Mozambik’te kasırgada ölenlerin sayısı..
    16. Lice Kaymakamlığı’ndan ‘borç’..
    17. Ankara Valiliğinden, gazilere Devlet..
    18. MEB AÖL 3. dönem kayıt yenilemeleri ne..
    19. SSK başlangıcı 2002 ne zaman emekli..
    20. SSK başlangıcı 2003 ne zaman emekli..
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri