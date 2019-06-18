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Suç mağdurlarına CEMRE desteği

Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya:- "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, yedi blok adliyede hizmete geçmiştir. CEMRE projesi kapsamda tasarlanan bu model ile ülkemizde en uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması amaçlanmıştır"- "Kaygı düzeyi yüksek, mağdur kişiler ile doğrudan ilgilenilerek tüm adli süreçte psikososyal destek sunulmaktadır"

18 Haziran 2019 Salı 13:13
Suç mağdurlarına CEMRE desteği

ANKARA (AA) - Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, yedi blok adliyede hizmete geçmiştir. CEMRE projesi kapsamda tasarlanan bu model ile ülkemizde en uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması amaçlanmıştır." dedi.

Adalet Bakanlığı ile İspanya arasında yürütülen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi" (CEMRE) kapanış toplantısı Ankara Hakimevinde yapıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren Sakarya, suç mağdurlarına adli süreçlerde destek sunacak ünitelerin kurulması ve mevzuatın ötesinde mağdur haklarını gözeten bir uygulama geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suça maruz kalmış kişilerin, kendilerini bekleyen adli süreç ile hak ve yükümlülükleri hususunda bilgilendirilmeleri gerektiğine dikkati çeken Sakarya, şöyle devam etti:

"CEMRE projesi de bu bakış açısıyla hazırlanmış ve özellikle ceza yargılamasında mağdur haklarının ve uygulamalarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yapılması gerekli hususların gözden geçirilerek bir mağdur hakları yol haritası hazırlanmıştır. Bilindiğini üzere suça maruz kalan kişilerin kimlik örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için proje öncesinde atılan önemli adımlardan birisi de adli görüşme odalarıdır. Bu önemli adımın desteklenerek suça maruz kalan kişilerin etkili şekilde bilgilendirilmesi ve adli süreçlerde kendilerine uzman desteği sağlanması amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri yedi blok adliyede hizmete geçmiştir. CEMRE projesi kapsamda tasarlanan bu model ile ülkemizde en uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması amaçlanmıştır."

- Müdürlük sayısının artırılması hedefleniyor

Müdürlüklerde görev yapan uzmanların, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı mağdurları adli süreçler hakkında doğru şekilde bilgilendirerek kaygı ve endişelerini giderdiklerini ifade eden Sakarya, "Yapılan bireysel değerlendirmeler neticesinde kaygı düzeyi yüksek mağdur kişiler ile doğrudan ilgilenilerek tüm adli süreçte psikososyal destek sunulmaktadır." diye konuştu.

Müdürlük uygulamaları ile daha önce uzmanlar aracılığıyla kısıtlı bir alanda verilen desteğin tüm kırılgan suç mağdurlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin hedeflendiğini aktaran Sakarya, müdürlüklerin, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu ve Hukuk Yargılaması Destek Bürosu olmak üzere 4 ana birimden oluştuğunu anlattı.

Geçmişte sadece belli mahkemelere hizmet veren psikolog, sosyolog gibi uzmanların, müdürlük uygulamasıyla tüm cumhuriyet savcılarına ve tüm ilgili mahkemelere hizmet verebileceklerini belirten Sakarya, "Burada hedef kitle tüm suç mağdurları olmayıp, kırılgan grupta yer alan, daha çok çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler ve dezavantajlı mağdurlardır." dedi.

Sakarya, İstanbul Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerinde kurulan müdürlük sayısının her yıl artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Genel Müdür Sakarya, ayrıca mağdur hakları mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması ve müdürlüklerin tüm ülkede kurularak yaygın bir hizmet modeli haline getirilmesiyle Yargı Reformu Stratejisinde yer aldığı şekliyle mağdurların adalete erişimlerin güçlendirilmesine çok büyük katkı vereceğini beklediklerini aktardı.

Müdürlüklerin işleyişini ortaya koyan bir yönetmelik üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sakarya, mevzuat çalışmalarının tamamlanması sonrasında yönetmeliğin yayımlanmasını öngördüklerini söyledi.

- CEMRE Projesi

Türkiye ile İspanya arasındaki iş birliği ile yürütülen proje, 20 Nisan 2017 tarihinde başladı. Proje ile adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:13
  1. Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi

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