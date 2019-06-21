0553 313 94 23

Suç duyurusunun ardından makam aracına haciz geldi

Atakum Belediye Başkanvekili Hasan İpek, Atakum Belediyesinin üç farklı suç duyurusunda bulunmasının ardından belediyenin makam aracına haciz geldiğini ifade ederek, "Biz bu durumun kötü niyetli olduğunu düşünüyoruz.

21 Haziran 2019 Cuma 19:46
Suç duyurusunun ardından makam aracına haciz geldi

Atakum Belediye Başkanvekili Hasan İpek, Atakum Belediyesinin üç farklı suç duyurusunda bulunmasının ardından belediyenin makam aracına haciz geldiğini ifade ederek, "Biz bu durumun kötü niyetli olduğunu düşünüyoruz. Adeta Atakum’un malına el koymaya çalışıyorlar" dedi.


Atakum Belediye Başkanvekili Hasan İpek, Atakum Belediyesi’nin sabah saatlerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleştirdiği üç suç duyurusunun ardından, Atakum Belediyesine ait makam aracına haciz gönderildiğini açıkladı. Durumun kötü niyetli olduğuna vurgu yapan İpek, Atakumlu vatandaşların malına el konulmaya çalışıldığını kaydetti.



“Atakum’un hakkını arayacağız”


Başkanvekili İpek, "Bugün gündüz saatlerinde belediye avukatlarımızca hazırlanan suç duyuruları Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Suç duyurularımızın arasında özellikle günlerdir yerel ve yaygın basında tartışılan 37,5 ton dana lop et de yer aldı. Bilindiği üzere Atakum İmar İnşaat Limited Şirketi yönetiminin usulsüz iş ve işlemler ile yürütülerek kamu zararına yol açmışlar, haksız ve hukuka aykırı olarak menfaat temin ederek kamu mallarını çıkarları doğrultusunda mal edinmişler ve tasarrufta bulunmuşlardır. Şirketi ticari kuralların dışında menfaatleri doğrultusunda yöneterek zarara uğratmışlardır. Alınmayan, teslim edilmeyen mallarla ilgili fatura düzenletmişler ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamışlardır. Örneğin 08.02.2019-29.03.2019 arasında 6 adet fatura ile toplam 37 bin 500 kilogram dana lop et alışı yaptıkları yönünde fatura düzenlenmiş ancak Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketinin bu süre içerisinde bu miktarda bir et teslimi ve satışı olmamıştır. Kaldı ki bu miktarda bir etin 2 ay gibi kısa bir sürede tüketilmesi işletmelerin ticaret hacimleri dikkate alındığında imkansızdır. Zira aynı tarihlerde başka firmalardan da ayrıca et alımı yapılmaktadır. Firmanın et alımları dikkatle incelendiğinde 09.10.2018 tarihinden itibaren olağanüstü bir miktarda ticari hayatın gereklerine uymayan bir biçimde yüklü alımlar yapıldığı 09.10.2018-29.03.2019 arasında 52.500 kilogram dana lop et alındığı gösterilmiştir. Ayrıca Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketinin 2 adet firmadan alışlar bakımından sahte belge kullanma yönünden vergi incelemesine tabi tutulduğu anlaşılmıştır. Yapılan alımların miktarları ve fiyatları dikkate alındığında kamu zararına yol açtığı görülmektedir. Belediye avukatlarımızın suç duyurularını gerçekleştirmesinin ardından akşam saatlerinde, belediyemiz otoparkında bulunan Atakum Belediye Başkanımızın makam aracına haciz için işlemler başlatılmış, ancak icra müdürünün mesai saatlerinin dolması nedeniyle işlem ertelenmiştir. Henüz bugün suç duyurusunda bulunduğumuz dosyada belediye kasasında yasal defter kayıtlarına göre var olan ancak kasada bulunmayan 7.201.812,72 TL’nin ve diğer tüm borçların kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen suç duyurusuna konu olan et şirketi tarafından yaptırılmak istenen bu haciz işlemini kötü niyetli buluyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla, en başından bu yana Atakum Belediyesinin mali tablosunu yurttaşlarımızla paylaştığımız gibi suç duyurularımızı ve yaşanan son durumu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Atakumluların malına el konulmaya çalışılıyor fakat buna müsaade etmeyeceğiz ve hukukun gösterdiği bütün yollardan Atakumluların ve Atakum Belediyesi’nin hakkını aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor - CANLI
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir..
    3. Sema Maraşlı: KADEM üzerine dikildiği..
    4. KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik
    5. Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece son 6..
    7. Monster Notebook yeni teknik merkezini..
    8. Binali Yıldırım radyoların ortak..
    9. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    10. Bakan Kurum, Beyoğlu'nda
    11. Binali Yıldırım: “Atatürk’ü önlerine..
    12. Koçarlı’da arazi yangını
    13. Dışişleri’nden Bağdat’taki saldırıya..
    14. Dışişleri’nden Burkina Faso’daki..
    15. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    16. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    17. Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
    18. KKTC’de gözaltına alınan polis..
    19. Ali Kemal Özcan kimdir nerelidir?..
    20. Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa..
    21. Türkiye-Nahçıvan sınırında şüpheli paket
    22. ABD, BMGK’yı İran konusunda acil..
    23. Altın fırladı!
    24. HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa,..
    25. AK Parti heyetinden Saadet Partisine..
    26. Tarlasını sürerken traktörü alev aldı
    27. AK Parti’den Saadet Partisi’ne ziyaret
    28. Suç duyurusunun ardından makam aracına..
    29. Vali Gürel, Genç MÜSİAD üyeleri ile..
    30. Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap