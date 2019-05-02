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"Suç duyurularında bulunacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: (2)- "(İstanbul'daki sandık kurullarına ilişkin soruşturma) Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak 'kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur' konusuna bir süredir çalışıyoruz"- "Sandık başında ve seçim kurulunda rol alan herkesle ilgili bir inceleme ve araştırma yapıyoruz. Bu iki noktada görev yapmış herkesle ilgili ne türden suç duyurusunda bulunacağımızı önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız ve peş peşe suç duyurularında bulunacağız"- "(Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz'ın istifası) Bunun sadece seçim hukukunu ilgilendiren kısmıyla ilgilenmek istiyorum. Mazbata alınmış, belediye başkanı netleşmiştir, sonrasında bir istifa söz konusudur. Bu nedenle meclis üyeleri arasından bir seçim yapılacaktır"

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
"Suç duyurularında bulunacağız"

ANKARA (AA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki sandık kurullarına yönelik soruşturmaya ilişkin, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak 'kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur' konusuna bir süredir çalışıyoruz." dedi.

Yavuz, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, İstanbul'da YSK ara kararlarıyla ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sandık kurullarının itirazlarına ilişkin soruya Yavuz, "Çok açık ve net söyledik. YSK'nin 2014'ten bugüne kadar her seçim öncesi verdiği karar net. Diyor ki 'Ne partilere, ne kolluk kuvvetine ne de partinin ilçedeki temsilcisine ve üyesine bunları veremeyiz' kararlar bu kadar açık ve net. AK Parti'li ilçe başkanlarımızın ve başkalarının sorusu üzerine de aynı cevabı vermiş." diye konuştu.

Yavuz, sandık başkanları ve üyelerine ilişkin bir ilanın ve listelenin partilere verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Ankara'da CHP'nin 2014'teki seçime itirazının YSK tarafından reddedildiğinin hatırlatılması ve "İstanbul seçimleri ile Ankara seçimleri arasında bir fark var mıdır?" sorusu üzerine Yavuz, şunları söyledi:

"Biz söylediğimizde siz pek ciddiye almamıştınız' şeklinde bizi de itham ediyorlar. Bunun üzerine ben meseleyi enine boyuna araştırdım. Şu anda elimde de CHP'nin buna ilişkin ileri sürdüğü gerekçeler var. Bir tane somut bir hadiseden bahsedilmiyor burada. Bir kere geçersiz oy sayısı çok daha az, aradaki fark çok daha fazla bir kere oradan uymuyor. Biz çok net hatta bugüne kadar ileri sürülmeyen ve bugüne kadar ortaya çıkmayan birtakım handikapları ortaya koyduk. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara bugüne kadar hiç ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvellerine ilişkin olanı da çıkmamıştı."

- "İlgili mercilerin de bu görevidir"

İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlatıldığının hatırlatılması üzerine Yavuz, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak, 'kimlerle ilgili nasıl bir suç duyurusunda bulunulur' konusuna bir süredir çalışıyoruz." dedi.

Bunun sehven yapılmadığını vurgulayan Yavuz, "Madem münferit bir hadise değildir, 'burada bir müşterek çalışma var' diyoruz. Madem burada sehven yapılmış bir şey yok, 'kasten yapılmış bir şey var' diyoruz. 'Madem bu işin içerisinde bir organize iş var' diyoruz. O zaman bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Hatta ilgili mercilerin de bu görevidir. Bu çok erken şu anda. Bu suç duyurularının ötesinde çok farklı türden ve farklı kişilere yöneltilecek suç duyuruların olacağını ifade edebilirim, şimdiden." diye konuştu.

Kimlere yönelik suç duyurusunda bulunulacağının sorulması üzerine Yavuz, "Sandık başında ve seçim kurulunda rol alan herkesle ilgili bir inceleme ve araştırma yapıyoruz. Bu iki noktada görev yapmış herkesle ilgili ne türden suç duyurusunda bulunacağımızı önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız ve peş peşe suç duyurularında bulunacağız. Kaldı ki bu suç duyurularında bir şekilde bulunulmaya başlanmıştır." yanıtını verdi.

- "YSK, sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir"

"İstanbul'da ilçelerde şaibe yok mu?" sorusu üzerine Yavuz, "'İlçelerde kesinlikle yoktur' demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönlenilen yer, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleridir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Buradan alacağımız ilhamla ve dersle kesinlikle Yüksek Seçim Kurulu kamu görevlilerinin dışından sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir ve kapatmalıdır. Yöntem de şudur; bir yazılım yapılacak, tüm kamu görevlileri o yazılıma TC kimlik numarası ile girecek, onların dışındaki kişiler asla sisteme kabul edilemeyecek. YSK ve seçim kurulları bugün yaşanılanlardan ibret alarak, ders çıkararak, bundan sonraki süreçlerde bu ve benzeri hadiselerin olmaması için elinden geleni yapması ve elimizden geleni yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Aynı adaylar, aynı seçmen olacak"

"İstanbul'da seçimin iptali söz konusu olursa aynı isimle mi seçime gitme zorunludur?" sorusu üzerine Yavuz, "Adaylar, aynı adaylar, aynı seçmen olacak. Sandık başkanlarının aynı olacağını düşünemeyiz. Çünkü orada tam bir kanunsuzluk var." yanıtını verdi.

İtirazlarına ilişkin muhalefetin yaptığı "Bir hademeye bu işi çok mu görüyorsunuz" yönündeki eleştirilerini anımsatan Yavuz, "Kardeşim, bu hademe meselesi değil ki ordinaryüs profesör olsun. Ama gelip de YSK'de üye olabilir mi, hakim olmadığı sürece, Danıştayda, Yargıtayda üye olmadığı sürece." diye konuştu.

Yavuz, istifa ve ölüm olmadığı sürece aynı adaylarla seçime gidileceğini yineledi.

Soru üzerine, İstanbul'da Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine ilişkin çok önemli iddialar olduğuna işaret eden Yavuz, "Bu iki ilçe ve büyükşehir belediye başkanına ilişkin YSK bir karar verecek." dedi.

- "Meclis üyeleri arasından bir seçim yapılacaktır"

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın görevinden istifa etmesine ilişkin Yavuz, "Bunun sadece seçim hukukunu ilgilendiren kısmıyla ilgilenmek istiyorum. Mazbata alınmış, belediye başkanı netleşmiştir, sonrasında bir istifa söz konusudur. Bu nedenle meclis üyeleri arasından bir seçim yapılacaktır." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
  1. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

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