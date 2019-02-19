SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi geliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi için toplantı gerçekleşti.

Türkiye’nin uygulamalı bilimler adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kurulan 2 üniversitesinden biri olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yeni açılacak fakültelerin şehrin ve ülkenin beklentilerine uygun bir şekilde yapılandırılması amacıyla toplantılar düzenliyor. Üniversite’nin “Fikir Sofrası” adıyla başlattığı değerlendirme toplantılarının gündemi kurulması planlanan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi oldu. Ev sahipliğini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yaptığı toplantıya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Tarım İl Müdürü Mehmet Erdemir, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Sarı, Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, Tarım Kredi Müdürü Mustafa Erhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, SATSO Tarım Komisyonu Başkanı Tarık Özbay, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı, ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taki Demir katıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin büyümesi ve kalkınması yönünde milletvekilleri olarak her türlü katkıyı vereceklerini söylediği konuşmasında, “Üniversitenin doğru yapılandırılıp gelecek vizyonunu geliştirmeliyiz. Bugün tarım alanında atılacak adımları değerlendiriyoruz. Her alanda gelişmemiz gerekiyor; ama en çok tarım alanında gelişmemiz gerekiyor. Özellikle Sakarya’nın verimli topraklarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için akademik alan çok önemli. Eğer bu alanı doğru yapılandırabilirsek Sakarya’nın geleceği için en önemli şeyi yapmış oluruz, geleceğimize tarım bırakmalıyız” dedi.

Konuşmasında yüksekokul ve meslek yüksekokullarının sektörle işbirliği içinde eğitim verdiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise yeni açılacak fakültelerin de sektörün temsilcileriyle birlikte planlanmaya devam edeceğini söyledi. Sarıbıyık, Fikir Sofrası toplantılarının önemli kararlara başlangıç olduğunu belirttiği konuşmasında Milletvekili Atabek’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde akademisyenlerin katkısının gereklilik olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Üniversitemizin misyonu uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirerek sektörün ihtiyaçlarını gidermektir. Eğitim anlayışımız sadece öğrenci gelsin anlayışı değildir. Bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir yapılanmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimiz uygulama becerisiyle mezun olup iş dünyasında etkin bir şekilde yer almalılar. Biz bunu en az bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulaması modellerimizle büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. YÖK’ün de tavsiyesiyle birçok üniversite bizim bu çalışmamızı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu modelle sadece öğrenciyi sektöre göndermiyoruz, akademisyenlerimiz de sektörle daha fazla bir araya geliyor. Tüm faaliyetlerde akademisyenler de olmalı. Sakarya’da üniversite ile iş dünyasını önemli çalışmalara imza attı. Bundan sonra da bu birlikteliği geliştirerek başta şehrimiz olmak üzere ülkemize katkı üretmeye devam edeceğiz. O nedenle burada tarım alanında önemli katılımcılarla bir araya geldik. Her birine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversite bünyesinde yapılandırılması planlanan fakülteler hakkında bildiler verildi. Buna göre yeni kurulacak bölümler arasında tarla bitkileri, bitki koruma, tarımsal biyoteknoloji, peyzaj mimarlığı,bahçe bitkileri. fakülte bünyesinde ayrıca tarım bilimleri ve teknolojileri eğitim, araştırma ve uygulama merkezi yer alacak.