Suburcu Caddesi Cumartesi günleri trafiğe kapatılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı bir karar ile Suburcu Caddesi’ni Cumartesi günleri trafik akışına kapatacak.25 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı bir karar ile Suburcu Caddesi’ni Cumartesi günleri trafik akışına kapatacak.
UKOME’nin bu kararı 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bir ay boyunca her Cumartesi günü saat 12.00-18.00 arasında uygulanacağı belirtildi.
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