SUBÜ’lü öğrencilere iş başvuru eğitimi verildi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri iş başvurusunda izleyecekleri yöntemleri İşkur uzmanından öğrendiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri iş başvurusunda izleyecekleri yöntemleri İşkur uzmanından öğrendiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) sektöre yönelik eğitim modelleri kapsamında yetiştirdiği öğrencilerin iş başvuru süreçlerine katkı sağlıyor. Üniversitenin Rektörlük binasında hizmet veren İŞKUR ofisi aracılığıyla öğrencilerin iş dünyasıyla ilişkilerini sağlayan uzmanlar, öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler de gerçekleştiriyorlar. Sakarya İş Kulübü eğitimleri kapsamında İş ve meslek danışmanı Erdal kizilkaya, öğrencilere özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakata hazırlık ve iş veren ne ister sorularının cevaplarına yönelik eğitim verdi. Sosyal çalışma programına katılan üniversite öğrencilerine İş takibinin nasıl olacağı, telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşmeler uygulamalı olarak anlatıldı.

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