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SUBU Stratejik Plan çalışmalarına hız verdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) stratejik plan çalışmalarını tamamlamak üzere gelinen aşamaları ünlü stratejik planlamacı Prof.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:52
SUBU Stratejik Plan çalışmalarına hız verdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) stratejik plan çalışmalarını tamamlamak üzere gelinen aşamaları ünlü stratejik planlamacı Prof.Dr. Ercan Öztemel ile değerlendirdi.


Çalışmalar kapsamında üniversitenin misyon ve vizyonu ile amaçları ve hedefleri tek tek belirleniyor. Kurulun kısa süre içinde iç ve dış paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen veriler masaya yatırıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık başkanlığında toplanan stratejik plan kuruluna Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ercan Öztemel de katıldı. Stratejist Öztemel, yeni üniversitenin de stratejilerinde etkin rol oynayarak üniversitenin yol haritasına şekil verecek. Stratejik Plan Toplantısında bir konuşma yapan Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni bir üniversite olarak avantajlar ve dezavantajların olduğunu ancak tüm akademik ve idari personelle ekip ruhuyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.


Ercan Öztemel’in stratejik plan çalışmalarında önemli bir isim olduğunu belirten Rektör Sarıbıyık, “Kıymetli hocamızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, kendisiyle daha önce Sakarya Üniversitesinde de birçok çalışmada yer almıştık. Şimdi Marmara Üniversitesinde, bizleri bu çalışmamızda yalnız bırakmadığı için, katkı sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni üniversitenin stratejilerini en uygun şekilde belirleyerek, üniversitenin kimliğini ve yol haritasını kurguluyoruz. Üniversitemiz uygulama eğitimi, AR-GE faaliyetleri, inovasyon ve topluma yönelik çalışmalarda etkin bir rol üstelenerek başta Sakarya olmak üzere Türkiye’ye bilimsel, toplumsal ve ekonomik katkılar sağlamaya devam edecektir” dedi.


Prof.Dr. Ercan Öztemel, komisyonda bulunan kişilerin daha önceden de çalışmalarda yer almasının büyük bir avantaj olduğunu belirttiği konuşmasında, yeni üniversitenin stratejik planının büyük oranda tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Öztemel, Stratejik plandaki amaç, hedef ve göstergelerin tamamı için 3F ye uygun olması gerektiğini vurgulayarak, “Tüm çalışmalarımızda faydalık, farklı ve fark ettiren bir yaklaşım içinde olmalıyız. Kendimizi hedeflerimizi gerçekleştirme mecburiyetinde hissetmeliyiz. Bu hedeflerimiz ulaşılabilir olmalıdır” diye konuştu.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin birçok meslek yüksek okuluna sahip olmasıyla Türkiye’nin önemli bir ara elaman yetiştirme merkezi haline geldiğini de söyleyen Öztemel, bu alandaki öğretim görevlilerinin katkılarıyla çok önemli işlerin çıkacağını belirtti. Üniversitelerde bir takım algıların yıkılması gerektiğini de söyleyen Öztemel, sürece herkesin katkı vermesi ve aidiyet duygusunun arttırılması gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:52
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