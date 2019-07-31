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SUBÜ, sanayi işbirliğini genişletiyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir protokole daha imza atarak Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin uygulama alanlarına Çakmak Vinç firmasını da eklendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
SUBÜ, sanayi işbirliğini genişletiyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir protokole daha imza atarak Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin uygulama alanlarına Çakmak Vinç firmasını da eklendi.


Üniversite, geliştirdiği uygulamalı eğitim modelleriyle sivil toplum kuruluşları, sanayi ve firmalarla ortak eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya ve öğrencilerinin de iş dünyasına katılımına yönelik adımlar atan SUBÜ, işbirliği ağına bir yenisini daha ekleyerek Çakmak Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir protokol imzaladı. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Çay ile Çakmak Vinç firması adına yönetim temsilcisi İmalat Müdürü Yüksek Mühendis Harun Güngördü tarafından imzalanan protokolle bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, mühendislik uygulama alanlarında ortak çalışmalar ve projeler yapılması hedefleniyor.


Birçok sanayi kuruluşuyla eğitim, öğretim ve AR-GE çalışmalarının devam ettiğini belirten SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay “Ülkemizin sektöründe öncü firmalarınyla işbirliğimizi geliştiriyoruz. Çakmak Vinç ile yapılan işbirliği protokolü Üniversite ve Fakülte vizyonumuz olan uygulamalı eğitim modeline ve üniversite-sanayi işbirliği hedefimize yönelik atılan önemli bir adımdır. Öğrencilerimizi sanayi kuruluşlarıyla birlikte yetiştirerek nitelikli bireyler olarak mezun etmeyi amaçlıyoruz. Teknoloji Fakültemize ve sanayimize hayırlı olsun” dedi.


Çakmak Vinç temsilcisi Harun Güngördü de protokolle birlikte sanayinin ihyitacı olan mühendislerin uygulama becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ettiği açıklamasında, “ayrıca SUBÜ Teknoloji Fakültesi ile yapılacak ortak bilimsel çalışmalarla firmamızın halihazırda var olan AR-GE kabiliyetleri daha da geliştirilerek Endüstri 4.0 konseptine uygun inovatif tasarım ve ürünlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.


Görüşmelerin ardından işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi. Törende Dekan Yusuf Çay’a Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Çalışkan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
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