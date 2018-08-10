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Subay astsubay Jandarma uzman erbaş ve polis maaşları 2018 ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planında İçişleri Bakanlığına 47 bin 773 personel alımı olacak. 3 bin'i polis amiri, 22 bin 500'ü polis memuru, 7 bin'i bekçi, Jandarma Genel Komutanlığına 400 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay 98 astsubay ve 300 erbaş alımının olacağını açıklamışından sonra gözler subay-astsubay, jandarma uzman erbaş ve polis maaşları 2018 ne kadar? Araştırılır oldu. Peki 2018 subay-astsubay, jandarma uzman erbaş ve polis maaşları ne kadar?

10 Ağustos 2018 Cuma 17:53
Subay astsubay Jandarma uzman erbaş ve polis maaşları 2018 ne kadar?

Türkiye’nin güvenliğini Hava, deniz, kara ve jandarma komutanlıklarında çalışan subay ve astsubaylar sağlamakta. Hava, Deniz, Kara kuvvetleri komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan subay ve astsubay maaşları merak ediliyor. Peki, subay ve astsubay maaşları ne kadar? 2018 temmuz zamlarıyla birlikte TSK bünyesinde görev yapan subay ve astsubay maaşlarında son durum ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planında İçişleri Bakanlığına 47 bin 773 personel alımı olacak. 3 bin'i polis amiri, 22 bin 500'ü polis memuru, 7 bin'i bekçi, Jandarma Genel Komutanlığına 400 subay, 4 bin 156 astsubay ve 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay 98 astsubay ve 300 erbaş alımının olacağını açıklamışından sonra gözler subay ve astsubay maaşlarına çevrildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların maaşları kıdemlerine göre değişmektedir. Astsubayların aldıkları net maaş genel olarak 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermekte olup bu tutara kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarında dahil edilmesi ile maaşlar daha da yükselebilmektedir.

SUBAY MAAŞLARI 2018 NE KADAR?

Yeni Mezun Teğmen Maaşı: Subay sınıfında görev yapan Teğmenlerin 2018 yılında kaç TL maaş aldıkları açıklandı. Yeni mezun teğmen maaşı değerlendirilirken de ayrıca yeniden bir kriter belirlemesi olabilir. Yani hangi yerde çalışıldığı, tek ve sabit bir rakam olup olmaması, hangi kadroya atama olduğu, evli ve çocuklu olma durumu belirleyici olmakla birlikte 2018 itibariyle yapılan açıklamada 4500-4550 TL arasında bir rakam değişimi olduğu bilinmektedir. Ayrıca hudut birlirlikleri, Kıbrıs’ta ve doğuda görev yapanların maaşlarında artışlar görülmektedir. Birliğin olduğu yere göre 750-1500 lira arasındaki farkların yanı sıra maaşa ek OHAL tazminatı da verilmektedir. Bu doğrultuda doğuda görev yapan yeni mezun teğmenin maaşı 6.200 TL’nin üzerine çıkabilmektedir. Ayrıca üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL maaş almaktadır.

2018 SÖZLEŞMELİ ER ve ERBAŞ MAAŞLARI KAÇ TL?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmakta olan sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaş personelleri batı illerinde 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında maaş almaktadır. Ancak Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tazminat tutarları yüksek olduğu için bu tutar 4 bin liraya kadar yükselebilmektedir. Yine sözleşmeli er ile sözleşmeli erbaş rütbeli askeri personeller hizmet sürelerini yükseldikçe aldıkları maaşlar yükselmektedir. Bu tutar görev yaptıkları yere ve sınıflarına göre değişmektedir.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR KAÇ TL?

Baş Komiser için; 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

Polis Memuru için de; 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 17:53
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