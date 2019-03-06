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Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen girişinde rekor kırıldı

Yayımlanan verilere göre, geçen ay 76 bin 103 göçmen Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla geçti

06 Mart 2019 Çarşamba 19:22
Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen girişinde rekor kırıldı

NEW YORK (AA) - Şubat ayında Meksika'dan yasa dışı yollarla ABD'ye giren göçmen sayısının, son 12 yılın aynı ayına oranla en yüksek rakama ulaştığı belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin yayımladığı verilere göre, şubat ayında 76 bin 103 göçmen Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla geçti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu rakamın 2007'nin Şubat ayından bu yana, söz konusu ayda ulaşılan en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Öte yandan, göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğu devralmasından bu yana bir ay içinde en yüksek sayıda yasa dışı göçmenin ABD'ye giriş yaptığı kaydedildi.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Komiseri Kevin K. McAleenan, yaptığı açıklamada, yasa dışı göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesislerin kapasitesinin aşıldığını ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

McAleenan, "Bu durum hem bir sınır güvenliği hem de insani kriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Meksika sınırına duvar krizi

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve buna karşılık Kongre'deki Demokratların buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde 35 günlüğüne kapanmıştı.

Trump, Kongre'nin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin Başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

15 Şubat'ta federal hükümet yeniden açılmış, ancak istediği fonu alamayan Donald Trump duvarın finansmanını mümkün kılabilmek amacıyla güney sınırındaki şiddet olaylarını gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:22
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Göçmen

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