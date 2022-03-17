Şubatta 97 bin 587 konut satıldı

Geçen ay İstanbul 18 bin 752 satışla ve yüzde 19.2 payla başı çekti. Bu ilimizi 8 bin 464 satışla ve yüzde 8.7 payla Ankara, 5 bin 575 satışla ve yüzde 5.7 payla İzmir izledi.

İstanbul ilk sırada

Yabancıya konut satışı, şubatta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54.9 yükselerek 4 bin 591 oldu. Toplam içinde yabancı payı yüzde 4.7 oldu. Yabancıya satışta ilk sırayı bin 958’le İstanbul aldı. Bu ilimizi bin 99’la Antalya, 288’le Ankara takip etti. Geçen ay İranlılar, 711, Iraklılar 633, Ruslar 509 konut edindi. Türkiye genelinde şubatta ipotekli konut satışı 2021’in aynı ayına oranla yüzde 35.6 artarak 19 bin 888’e vardı. Toplam içinde ipotekli payı yüzde 20.4 olarak kayıtlara geçti.

Birinci ele rağbet

Birinci el konut satışı şubatta 2021’in aynı ayına göre yüzde 16.8 artarak 28 bin 897’e çıktı. Toplam içinde birinci elin payı yüzde 29.6 olarak ölçüldü.

İkinci el konut satışı şubatta 2021’in aynı ayına oranla yüzde 21.6 yükselerek 68 bin 690’ya dayandı. Toplam içinde ikinci elin payı yüzde 70.4 olarak belirlendi.