Şubatta 81 bin 222 konut satıldı

Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 15.06 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31.6 azaldı. Konut satışında 15 bin 929 adet ve yüzde 19.6’yla İstanbul başı çekti. Bu ilimizi 7 bin 757 adet ve yüzde 9.6’yla Ankara, 4 bin 659 adet ve yüzde 5.7’yle İzmir takip etti. En az konut satışı ise 27’yle Bayburt, 31’le Ardahan, 34’le Tunceli’de gerçekleşti. Şubatta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669’a geriledi. Türkiye genelinde geçen ay yabancılara 2 bin 964 konut satıldı. Yabancılara satışlarda ilk sırayı bin 525’le İstanbul aldı. Bu ilimizi 533’le Antalya, 211’le Ankara, 138’le Mersin ve 64’le Samsun izledi.