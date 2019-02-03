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"Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut:- "Şubatta Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz"- "30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor"

03 Şubat 2019 Pazar 12:16
"Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek"

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, bu ay Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, "daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere yeni bir değer katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda tüm şehirlerde hayata geçirilecek millet bahçeleri projeleriyle gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanacağını vurgulayan Bulut, "30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor. Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak." ifadelerini kullandı.

Millet bahçelerinin, vatandaşların bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olacağını bildiren Bulut, özellikle gençlerin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabileceği, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebileceği ortamın sunulacağı millet kıraathanelerinin de 24 saat hizmet vereceğini ifade etti.

- "10 millet bahçesi projesi tamamlanma aşamasına geldi"

Bulut, hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında, TOKİ tarafından yapılan Kayaşehir Millet Bahçesi'nin ilk etabının açıldığını belirtti.

Diyarbakır Dicle Vadisi'nde yapılan millet bahçesinin inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiğini bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Ocakta İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ olmak üzere 3 millet bahçesinin ihalesini yaptık. Şubatta ise Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2. 3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz. 10 millet bahçesi projesi tamamlanma aşamasına geldi, 17'sinin de arazi çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın beklentisi doğrultusunda şehirlere sadece binalar değil sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve mahalle kültürünün canlandırılması hedefi doğrultusunda insan odaklı bir bakış açısı getiriyoruz. Planlama ve tasarım süreçlerinde tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimariyi esas alan projeler inşa ediyoruz."

Bulut, şehirlerde, kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki ve sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kurduklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:16
  1. Ömer Bulut
  2. TOKi

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