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Şubat doğumlu personellere doğum günü sürprizi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Şubat ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutlayarak, gelenek haline gelen kutlama faaliyeti kapsamında personellerle buluştu.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:05
Şubat doğumlu personellere doğum günü sürprizi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Şubat ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutlayarak, gelenek haline gelen kutlama faaliyeti kapsamında personellerle buluştu. Başkan Ak, “Biz personelimizi mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Allah hepinize hayırlı, hesabını vereceğiniz yaşlar nasip etsin” dedi.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gelenekleşen doğum günü kutlamaları kapsamında Şubat ayında doğan personellerin doğum gününü kutladı. En genç personellerden Mahmut Semiz-Nihal Uyanık, en yaşlı personellerden Hasan Küçük-Yeter Dündar ve en çok hizmet veren personellerden Mehmet Demirel ile pasta kesen Ak; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Doğum günü etkinliğinde Ak’la pasta kesen personeller sürpriz doğum günü için teşekkürlerini iletti. En çok hizmet veren personel olan Mehmet Demirel, “Bizi onurlandıran ve değerli hissettiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür sürprizlerle personellerinin çalışma azmini artıran belediye başkanı bulmak oldukça zor. Keçiören Belediyesi personelleri olarak Sayın Mustafa Ak ile çalışıyor olmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu. Birlikte çalışma anlayışını kuvvetlendirmeyi amaçlayan doğum günü programında personellere hediyelerini veren Başkan Ak, bir dizi sohbet gerçekleştirerek başarı temennisinde bulundu.



“Büyük bir aile olduğumuzu gönülden hissediyoruz”


İnsanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran organizasyonların birlik ve beraberlik için önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Ak, “İçerisinde bulunduğumuz ayda doğan personellerimizin doğum gününü kutlama geleneğini sürdürüyoruz.Şimdi de Şubat’ta doğan personellerimizin doğum gününü kutlayarak onlarla bir araya geldik.Çalışma ve dayanışma azmini önce kendi içimizde kuvvetlendirmek gerektiğinin bilinciyle milletimiz için hizmet eden her bir çalışanımızdan Allah razı olsun. Keçiören Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu gönülden hissediyoruz ve hissettiriyoruz. Biz personellerimizi mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu vesileyle Şubat ayında doğan arkadaşlarımıza sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Allah hesabını verebileceğimiz nice güzel yaşlar nasip etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:05
  1. doğa

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