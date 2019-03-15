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Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10 bin 553 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğünce açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 10 bin 553 oldu.

15 Mart 2019 Cuma 13:08
Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10 bin 553 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğünce açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 10 bin 553 oldu. 2019 yılı Şubat ayında Sinop Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 113 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere, toplam uçak trafiği 117’ye ulaştı. 2019 yılı Şubat ayında Sinop Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 90 ton olarak gerçekleşti.


Sinop Havalimanı’nda 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 22 bin 535’e, uçak trafiği 207’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 199 ton oldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:08
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