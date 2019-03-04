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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.- Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti

04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubatta en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 635 milyon 174 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 419 milyon 152 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artışla 11 milyar 65 milyon 59 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,4 artışla 1 milyar 861 milyon 865 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 11,9 gerilemeyle 294 milyon 313 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.


-En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve ABD oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkati çeken artışlara bakıldığında ise Malta'ya ihracatın 18 katına, Nijer'e ve Gabon'a 3 katına çıktığı görülüyor.

Şubatta en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, 2018 ve bu yılın şubat ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

ŞUBATSON12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim('19/'18) Pay(19)(%)2017 - 20182018 - 2019Değişim('19/'18) Pay(18)(%)
I. TARIM1.835.8301.861.8651,413,721.631.82522.651.7314,713,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.260.9361.238.423-1,89,114.745.14315.050.1812,18,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 534.696566.1925,94,26.371.3726.726.8655,64,0
Yaş Meyve ve Sebze 211.797166.307-21,51,22.306.7012.254.528-2,31,3
Meyve Sebze Mamulleri 117.644122.7614,30,91.453.9561.575.4058,40,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 107.610115.1627,00,81.309.0421.399.8896,90,8
Fındık ve Mamulleri 132.754145.5849,71,11.843.3871.646.966-10,71,0
Zeytin ve Zeytinyağı 58.00027.062-53,30,2390.374334.006-14,40,2
Tütün 83.54882.189-1,60,6977.6611.015.1933,80,6
Süs Bitkileri ve Mam.14.88913.166-11,60,192.65097.3295,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER177.209211.33719,31,62.314.3822.550.28510,21,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller177.209211.33719,31,62.314.3822.550.28510,21,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ397.684412.1043,63,04.572.3005.051.26510,53,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri397.684412.1043,63,04.572.3005.051.26510,53,0
II. SANAYİ10.688.32611.065.0593,581,3124.091.350137.379.23410,781,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.016.225973.260-4,27,212.036.97312.349.0982,67,3
Tekstil ve Hammaddeleri698.387640.601-8,34,78.242.2348.382.0821,75,0
Deri ve Deri Mamulleri 144.501146.5651,41,11.589.8081.674.3985,31,0
Halı 173.338186.0947,41,42.204.9302.292.6184,01,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.260.2301.635.17429,812,016.079.20817.906.40311,410,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.260.2301.635.17429,812,016.079.20817.906.40311,410,6
C. SANAYİ MAMULLERİ8.411.8718.456.6250,562,295.975.169107.123.73311,663,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.405.0971.419.1521,010,417.336.14417.642.5141,810,4
Otomotiv Endüstrisi2.795.9092.547.753-8,918,729.318.19731.361.1587,018,5
Gemi ve Yat56.24276.16435,40,61.286.9001.059.834-17,60,6
Elektrik Elektronik879.676891.3171,36,610.828.53911.346.5864,86,7
Makine ve Aksamları547.304603.63410,34,46.318.2397.445.14917,84,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 635.658657.0883,44,87.076.5628.160.47215,34,8
Çelik1.147.4721.199.7954,68,811.916.35415.658.39031,49,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri239.376267.09511,62,02.770.0493.058.29810,41,8
Mücevher195.475250.81328,31,83.162.5664.594.45445,32,7
Savunma ve Havacılık Sanayii149.655171.62714,71,31.774.8402.125.60619,81,3
İklimlendirme Sanayii350.916363.1823,52,74.071.8694.549.21211,72,7
Diğer Sanayi Ürünleri9.0909.005-0,90,1114.910122.0616,20,1
III.MADENCİLİK334.207294.313-11,92,24.777.5894.434.221-7,22,6
Madencilik Ürünleri334.207294.313-11,92,24.777.5894.434.221-7,22,6
T O P L A M(TİM*)12.858.36313.221.2372,897,2150.500.764164.465.1859,397,2
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat289.807381.58731,72,88.737.0034.692.562-46,32,8
T O P L AM 13.148.17013.602.8243,5100,0159.237.767169.157.7486,2100,0






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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
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