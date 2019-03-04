Şubat ayı dış ticaret rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre şubat ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştığını, bunun Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Pekcan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin bir kanıtı olarak bakanlık bünyesinde "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi"ni kurduklarını söyledi.

Pekcan, kadın ve gençlerin küresel pazarlarda daha aktif yer almasını beklediklerini ifade ederek, "Kadınlarımızın ihracata açılmasının tam zamanı. Ben bu konuda çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum." dedi.

Dış ticaretin geliştiği dönemlerin küresel entegrasyonun arttığı, gerilediği dönemlerin ise küresel entegrasyonun azaldığı dönemler olduğuna işaret eden Pekcan, günümüzde küresel entegrasyonun zayıflaması manasında "slowbalization" tanımının sıklıkla kullanılır olduğunu vurguladı.

Pekcan, küreselleşmenin güçlenmeye başladığı 1990'lı yıllarının başında küresel ticaretin küresel ekonomiye oranının yüzde 39 seviyesinde bulunduğunu, 2008 yılında bu oranın yüzde 61'e yükseldiğini ancak geçen yıl bu oranın yüzde 58'e gerilediğini aktardı.

Bu küresel gerilemede, güçlenen korumacılık akımları, yavaşlayan Avrupa ekonomisi ve Brexit belirsizliğinin çok önemli rol oynadığına dikkati çeken Pekcan, IMF'nin ocak ayı raporunda küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,5'e düşürdüğünü hatırlattı.

Pekcan, küresel ticaretin nabzını tutan konteyner taşımacılığı endekslerinin de düşüşte olduğunu ifade ederek, geçen yıl itibarıyla doğrudan yatırımlarda yıllık bazda yüzde 20 düşüş beklendiğini bildirdi.

- "Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı"

Şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Dünya ekonomisi frene basmış olsa da bu ayın 2. haftasında yayınlandığında, dış ticaret verilerimizin milli gelirimize oranında zirveyi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya ticareti hız kesiyor ve bu rakamlara da yansıyor. Bu zor döneme rağmen Türkiye olarak ihracatımızın arttığına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerimizin ve antrepolarımızın ticaretini de yansıtan Genel Ticaret Sistemi verilerine göre şubat ayında ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, daha önce kullandığımız Özel Ticaret Sistemi'ne göre de yüzde 3,5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar oldu. Küresel ticarette yaşanan tüm sorunlarına rağmen Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatını açıklamış bulunuyoruz. "Şubat ayında ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşti"

Bakan Pekcan, böylece yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 5 artarken, ithalatın yüzde 23,1 azaldığını söyledi.

Bu yılın en önemli göstergesinin, ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu vurgulayan Pekcan, "Şubat 2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 69,4 iken öngördüğümüz şekilde bu yıl şubat ayında yüzde 88,6'ya yükselmiştir. 2018 yılının ilk 2 ayındaki yüzde 63,9 olan karşılama oranı bu yılın ilk 2 ayında yüzde 87,3'e yükselmiştir. İhracatımızın ithalatı karşılama oranındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)