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Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali

Subaru Corporation, markanın DNA’sını oluşturan Boxer motorları ve şanzımanları ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak

29 Kasım 2018 Perşembe 11:20
Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali

Subaru Corporation, markanın DNA’sını oluşturan Boxer motorları ve şanzımanları ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Subaru Corporation, bir ilke imza atarak Subaru modelleri için Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak. Subaru, sistemi kuracak ve yönetecek olan Japan Facility Solutions Inc. şirketiyle anlaşmaya imza attı.

Gunma Oizumi üretim tesisinde yer alacak olan güneş enerjisi santralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor. Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral yılda 5 bin megavatsaat enerji üretebilecek. Bu santral sayesinde Subaru’nun Gunma Oizumi üretim tesisi yılda 2 bin 370 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.

2017 yılında revize edilen Subaru Çevre Politikaları kapsamında Subaru Corporation, tüm operasyonlarında karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Subaru Corporation, 2016 yılındaki karbondioksit salınımını 2030 yılında yüzde 30 azaltmayı planlıyor. Gunma Oizumi üretim tesisine kurulacak olan güneş enerjisi santrali Subaru’nun bu hedefi için en büyük yardımcılardan biri olacak.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:20
  1. Subaru

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