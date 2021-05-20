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Biyografi Suat Sarıgül kimdir? Suat Sarıgül görevden mi alınıdı?
Biyografi

Suat Sarıgül kimdir? Suat Sarıgül görevden mi alınıdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete atama ve görevden almalar gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi. Peki Suat Sarıgül kimdir? Suat Sarıgül hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 08:52:00 - 2021-05-20 08:55:54
Suat Sarıgül kimdir? Suat Sarıgül görevden mi alınıdı?

Suat Sarıgül kimdir? Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 2007 yılında Vergi Müfettiş Yardımcısı (Mülga Vergi Denetmen Yardımcısı) olarak başlayan Suat Sarıgül 2011 yılında Vergi Müfettişliğine atandı. 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının örgütlenme aşaması ve sonraki aşamalarında idari görevlerde bulunduktan ve farklı projelerde yer aldıktan sonra 1 yıl süreyle Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görev yaptı. 01.03.2019 tarihinden itibaren vekaleten yürütmekte olduğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine 2020/53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla asaleten atandı.

Vergi ve muhasebe konularında farklı dergilerde çok sayıda makalesi bulunan Sarıgül, “Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe” isimli kitabın yazarıdır. İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Suat Sarıgül, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

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