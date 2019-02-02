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Suat Nezir kimdir? Suat Nezir kaç yaşında? Suat Nezir hangi görevlerde bulundu

Suat Nezir CHP İzmir Buca belediye başkan adaylığı için ismi geçmesiyle birlikte Suat Nezir’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Uzun yıllar Buca Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Suat Nezir siyasi yaşamında dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği iki dönem İmar Komisyon başkanlığı görevlerinde bulundu. Peki Suat Nezir kimdir? Suat Nezir kaç yaşında? Suat Nezir hangi görevlerde bulundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:15
Suat Nezir kimdir? Suat Nezir kaç yaşında? Suat Nezir hangi görevlerde bulundu

Suat Nezir CHP İzmir Buca belediye başkan adaylığı için ismi geçmesiyle birlikte Suat Nezir’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Uzun yıllar Buca Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Suat Nezir siyasi yaşamında dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği iki dönem İmar Komisyon başkanlığı görevlerinde bulundu. Peki Suat Nezir kimdir? Suat Nezir kaç yaşında? Suat Nezir hangi görevlerde bulundu.

Suat Nezir kimdir?

1977 yılında Buca’da doğan Nezir, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Şu anda Anadolu Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Uzun yıllar Buca Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Suat Nezir siyasi yaşamında dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği iki dönem İmar Komisyon başkanlığı görevlerinde bulundu. Nezir aynı zamanda Buca Belediyesi Başkan yardımcılığı da yaptı. Suat Nezir 20 yılı aşkın bir süredir konut imalatı alanında ticari yaşamını aktif olarak Buca da sürdürüyor. Evli ve 3 kız çocuk babası olan Boşnak siyasetçi yaşamına doğup büyüdüğü Buca’da devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:15
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